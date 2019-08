Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unibail-Rodamco-Westfield von 175 auf 155 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Halbjahr des französischen Immobilienunternehmens habe einige Verbesserungen gezeigt, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da Vorsicht in Hinblick auf künftige Portfoliobewertungen angebracht sei, habe er sein Kursziel gesenkt./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 07:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2019-08-01/13:05

ISIN: FR0013326246