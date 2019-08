Die Deutsche Bank hat Aurubis mit "Hold" und einem Kursziel von 50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Kupferproduzent verfüge über großes Knowhow im Metallgeschäft und sei darüber hinaus ein weltweit führender Wiederaufbereiter gebrauchten Kupfers, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings hätten sich einige der zahlreichen Märkte des Unternehmens zuletzt abgeschwächt./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / 06:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2019-08-01/13:09

ISIN: DE0006766504