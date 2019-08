Linz (www.anleihencheck.de) - Die gestrige US-Zinssitzung brachte die erwartete Senkung der Leitzinsen (Fed Funds Target Rate) um 0,25%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Spekulationen auf eine stärkere Rücknahme hätten sich nicht erfüllt. US-Präsident Donald Trump habe es nicht gefreut. Er fühle sich von der FED im Stich gelassen. Begründet worden sei der Schritt als Vorsichtsmaßnahme aufgrund der unsicheren Lage der globalen Konjunktur und der Handelsstreitigkeiten. Grundsätzlich sehe die Federal Reserve (US-Notenbank) die US-Wirtschaft in einer guten Verfassung. FED-Präsident Jerome Powell habe in der Pressekonferenz nach derZinssitzung angemerkt: "Lassen Sie mich deutlich werden - das ist nicht der Beginn einer längeren Serie von Zinssitzungen."" Um danach anzuschließen: "Ich habe nicht gesagt, dass es nur eine Zinssenkung ist." (Quelle: Reuters) ...

