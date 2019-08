Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Die rasante Erderwärmung gehört zu den größten systemischen Risiken für unseren Planeten, so UBS Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Um die Ziele des Klimaabkommens von Paris zu erreichen - vor allem die Erderwärmung auf maximal 2 Grad zu beschränken - ist eine massive Senkung des CO2-Ausstoßes erforderlich. Besonders stark involviert sind hier Öl- und Gasunternehmen sowie Versorger. Diese Sektoren stehen daher im Fokus der Klima-Engagement-Strategie von UBS Asset Management (UBS-AM). Ausgewählt wurden 50 Unternehmen, die überdurchschnittlich hohe Werte bei Treibhausgasemissionen, der Energiegewinnung aus Kohle und bei Reserven fossiler Brennstoffe aufweisen. ...

