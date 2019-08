Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für UBS von 17 auf 15 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Kursziel habe er wegen niedrigerer Prognosen für die Nettozinseinnahmen und höherer Investitionen gesenkt, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der Dividendenrendite und des Aktienrückkaufs bleibe der Wert aber attraktiv./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 06:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0086 2019-08-01/13:10

ISIN: CH0244767585