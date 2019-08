Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Penta Security, laut Frost &

Sullivan der führende Anbieter von Lösungen für Computer- und

Netzsicherheit in Asien und Marktführer der WAF-Branche sowie bei

Web-, IoT- und Datensicherheitslösungen im Raum Asien-Pazifik, hat

seinen PALLET Node Service präsentiert. Dieser ermöglicht die

Verwaltung verschiedener Kryptowährungs-Knoten in Cloud-Umgebungen.



Für Finanzunternehmen ist es bekanntlich unverzichtbar, ihren

eigenen Blockchain-Knoten auszuführen, um Dienstleistungen in

Zusammenhang mit Kryptowährungen bereitzustellen. Die einfache

Verwaltung von Knoten über eine Open Source-Architektur ist möglich.

Allerdings braucht man in Krisensituationen wie bei Systemfehlern und

Hardforks mindestens Entwicklerwissen, um die Probleme zu lösen.

Außerdem ist das direkte Aufbauen und Verwalten des Knotensystems

noch komplizierter, seit die bestehenden Kryptowährungen

unterschiedliche Knoten haben, die gespeichert und versendet werden.



Penta Securitys PALLET Node Service beschleunigt den Aufbau des

Knotens und bietet Management-Dienste für Unternehmen, die ihr

Fintech-Leistungsangebot auf Blockchain-basierte Dienste ausdehnen.

Der Service nutzt die GSLB-Funktion (Global Server Load Balancing),

um die Diensteverwaltung noch stabiler zu machen. Das Unternehmen

wird auf den Server mit der schnellsten Reaktionszeit aus 25 Regionen

verwiesen, einschließlich USA, GB, Singapur und Australien. Selbst

bei Serverausfällen wird ein stabiler Service aufrechterhalten.



Nach detaillierter Überwachung liefert PALLET Node Service

Echtzeit-Updates zu Symptomen und allgemeinem Management-Status. Über

einen Transaktionsverlauf des Servers können Unternehmen auf einfache

Weise die Transaktionsprotokolle für jedes Wallet überprüfen. Durch

Integration des WAF-Service von Cloudbric (Spezialunternehmen für

Cloud-Sicherheit) werden sämtliche Web-Angriffe abgewehrt,

einschließlich APT und DDoS. Cloudbric ist der Sicherheitspartner von

Klaytn (Kakao Blockchain-Plattform) und steht unmittelbar vor der

Markteinführung eines App-Dienstes für Blockchain-Sicherheit.



"Mit dem PALLET Node Service sind Finanzunternehmen in der Lage,

Blockchain-basierte Fintech-Leistungen effizienter und stabiler

bereitzustellen", sagte Minwoo Nam, Head of Blockchain Development

bei Penta Security. Als Branchenführer übernimmt Penta Security die

Initiative zur Errichtung eines nachhaltigen Blockchain-Ökosystems.

PALLET Node Service ist der erste Dienst seiner Art, mit dem die

Qualität in verschiedenen zukünftigen Knoten-Entwicklungsszenarien

verbessert wird.



Informationen zu Penta Security



Penta Security Systems Inc. ist ein führender Lösungsentwickler

und Dienstleister in den Bereichen Daten, IoT und Blockchain. Mit 22

Jahren Erfahrung bei gesicherten Verbindungen ist Penta Security laut

Frost & Sullivan der führende Anbieter von Lösungen für Computer- und

Netzsicherheit in Asien und Marktführer der WAF-Branche im Raum

Asien-Pazifik. Als Vorläufer bei der Absicherung von

Blockchain-basierten Umgebungen treibt Penta Security seine

Innovationsarbeit voran. Weitere Informationen zu Penta Security

finden Sie unter www.pentasecurity.com. Kooperationsanfragen richten

Sie bitte an info@pentasecurity.com.



