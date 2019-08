Die Deutsche Bank hat Klöckner & Co nach den jüngsten Kursverlusten von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 6,70 auf 6,40 Euro gesenkt. Steigende Stahlpreise dürften sich ab dem vierten Quartal in den Zahlen des Duisburger Stahlhändlers bemerkbar machen, schrieb Analyst Matthias Pfeifenberger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zum Teil wegen Lagerabbaus seien die gehandelten Mengen noch immer gering, doch dieser Effekt dürfte irgendwann auslaufen./bek/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / 18:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0088 2019-08-01/13:17

ISIN: DE000KC01000