Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Puma SE von 55,50 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts des starken Auftragsbestandes und des dynamischen Geschäfts habe er seine Schätzungen und das Ziel erhöht, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Sportartikelhersteller sei auf bestem Weg, das Margenziel für 2021 zu erreichen. /mf/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0089 2019-08-01/13:18

ISIN: DE0006969603