Die Aktie der SpVgg Unterhaching ist auf einen neuen Höchstkurs geklettert. Am Mittwoch notierte die Aktie im Hoch bei 14,93 Euro. Damit lag die Notierung 84 Prozent über ihrem Ausgabepreis von 8,10 Euro. Aktuell liegt die Aktie bei 12,13 Euro. Damit wird der Fußballclub an der Börse mit 56,5 Millionen Euro bewertet. Bei einem Umsatz von knapp 5 Millionen Euro. Zu Recht?Die SpVgg Unterhaching hat einen glänzenden Start aufs Börsenparkett gelegt. Die Aktie notiert am Donnerstagmittag bei 12,13 Euro ...

