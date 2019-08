Spielvereinigung Unterhaching verpflichtet Dominik Stroh-Engel DGAP-News: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie Spielvereinigung Unterhaching verpflichtet Dominik Stroh-Engel 01.08.2019 / 13:23 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SpVgg Unterhaching verpflichtet Dominik Stroh-Engel Die SpVgg Unterhaching verpflichtet Dominik Stroh-Engel. Der 33-jährige Stürmer kommt ablösefrei vom Zweitligisten Karlsruher SC und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben. "Für uns war es immer sehr schwierig, wenn wir als Unterhaching gegen Dominik gespielt haben", sagt Trainer Claus Schromm. "Trotz seiner Körpergröße ist er technisch sehr versiert. Wir sind jetzt froh, dass er das Haching-Trikot trägt. Mit seiner Erfahrung wird er gerade unseren Talenten weiterhelfen. Wie schnell er auf ein gutes Fitness-Level kommt, werden wir sehen." Stroh-Engel absolvierte 180 Spiele in der 3. Liga (55 Tore, 21 Vorlagen). In der Saison 2013/14 wurde er mit 27 Treffern Torschützenkönig in dieser Spielklasse. Zudem stehen 49 Spiele in der 2. Bundesliga (elf Tore, vier Vorlagen) sowie 22 Partien in der 1. Liga (eine Vorlage) in seiner Vita. Er spielte u.a. für Eintracht Frankfurt, Wehen Wiesbaden, Darmstadt 98 und den Karlsruher SC. "Ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt in Unterhaching bin", sagt Stroh-Engel. "Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt. Mir gefällt die Spielweise von Haching. Außerdem freue ich mich, wieder regelmäßiger auf dem Platz stehen zu können." 01.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA Am Sportpark 9 82008 Unterhaching Deutschland Telefon: +49 (0)89 61559160 E-Mail: aktie@spvggunterhaching.de Internet: www.spvggunterhaching.de ISIN: DE000A2TR919 WKN: A2TR91 Börsen: Freiverkehr in München (m:access) EQS News ID: 850387 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 850387 01.08.2019 ISIN DE000A2TR919 AXC0217 2019-08-01/13:23