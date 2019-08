Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Clean Ebit) so vor allem wegen der Rüstungssparte besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vorsichtigere Ziele in der Autosparte seien zwar nicht so gut wie erhofft, im Rüstungsbereich seien diese dafür aber deutlich höher als erwartet./tih/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 06:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0097 2019-08-01/13:40

ISIN: DE0007030009