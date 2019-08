Der Spezialchemiekonzern Dupont zeigt sich trotz einer eingetrübten Konjunktur für das laufende Jahr optimistischer als Analysten. Für den um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) peile das Unternehmen im Gesamtjahr auf vergleichbarer Basis zwischen 3,75 und 3,85 US-Dollar an, wie Dupont am Donnerstag in Wilmington mitteilte. Die Prognose liegt über den Schätzungen der Analysten, die im Schnitt mit 3,63 Dollar gerechnet hatten. Im Vorjahr hatte der Gewinn je Aktie bei 4,05 Dollar gelegen. Die Aussichten für das organische Wachstum senkte der Konzern leicht.

Im zweiten Quartal ging der Umsatz im Jahresvergleich um rund sieben Prozent auf knapp 5,5 Milliarden Dollar zurück. Höhere Preise wurden etwa von niedrigeren Volumen und ungünstigen Wechselkursen komplett aufgefressen. Unter dem Strich fiel ein Verlust im fortgeführten Geschäft von 1,1 Milliarden Dollar an. Ein Jahr zuvor hatte hier noch ein Gewinn von 31 Millionen Dollar gestanden. Dies hing vor allem mit der Abschreibung von Firmenwerten nach der Abspaltung zusammen. Dupont wurde erst am 1. Juni von dem im Jahr 2017 fusionierten Chemiekonzern DowDupont abgespalten.

Der bereinigte Gewinn je Aktie im fortlaufenden Geschäft legte hingegen um 9 Prozent auf 0,97 Dollar je Aktie zu. Im dritten Quartal rechnet Dupont mit 0,94 bis 0,99 Dollar nach 0,94 Dollar im Vorjahr.

"Unsere Ergebnisse zeigen unsere Bereitschaft, auf sich ständig verändernde Marktbedingungen zu reagieren", sagte Unternehmenschef Ed Breen. Das Unternehmen habe Produktivitätsmaßnahmen vorangetrieben und seine Margen erheblich verbessert. Zudem startete Dupont sofort mit einem Aktienrückkaufprogramm./mne/eas/jha/

ISIN US26614N1028

