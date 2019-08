Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evotec nach einigen Investorentreffen von 20 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Biotech-Unternehmen sei in einem hochqualitativen Segment aktiv und gut positioniert für starkes Wachstum, schrieb Analyst Patrick Trucchio in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da die Aktie in diesem Jahr aber bereits fast 50 Prozent an Wert zugelegt habe, dürften die meisten positiven Aspekte bereits eingepreist sein, rechtfertigte er sein unverändert neutrales Anlagevotum./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 10:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0101 2019-08-01/13:49

ISIN: DE0005664809