Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Swiss Re nach Zahlen von 90 auf 88,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das erste Halbjahr sei zwar besser als von ihm erwartet ausgefallen, aber nicht so gut wie wohl von den Optimisten erhofft, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit dem Halbjahresfazit seien bei dem Rückversicherer einige offene Fragen beantwortet worden, andere jedoch offen geblieben./tih/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2019 / 17:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0126881561