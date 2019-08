Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Resultate des Autobauers hätten die Erwartungen insgesamt erfüllt, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Im Vergleich zum Wettbewerber Mercedes stehe BMW gut da, die Margen seien aber nicht so gut, wie sie sein könnten und sollten./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 10:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2019 / 10:48 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0109 2019-08-01/13:57

ISIN: DE0005190003