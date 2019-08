NEW YORK (Dow Jones)--Verizon Communications hat im zweiten Quartal beim Gewinn besser abgeschnitten als am Markt erwartet. Beim Umsatz reichte der Telekomkonzern aber nicht ganz an die Konsensschätzung heran.

Der Nettogewinn sank auf 4,1 Milliarden oder 0,95 US-Dollar je Aktie von 4,2 Milliarden oder 1,00 Dollar im Vorjahr. Bereinigt verdiente das Unternehmen mit 1,23 Dollar je Anteil 3 Cent mehr als im Vorjahr und auch 3 Cent mehr als laut Factset von Analysten vorhergesagt. Der Umsatz sank leicht um 0,4 Prozent auf 32,1 Milliarden Dollar. Beobachter hatten 32,4 Milliarden Dollar erwartet.

Im Mobilfunksegment stiegen die Einnahmen um 1,0 Prozent auf 22,7 Milliarden Dollar, sie verfehlten damit den Konsens von 23,4 Milliarden. Das Bereich Festnetz schnitt mit 7,1 Milliarden ebenfalls schlechter ab als erwartet.

August 01, 2019

