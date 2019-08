Bonn (www.anleihencheck.de) - Schwache EWU-Konjunkturdaten sowie die Erwartung einer US-Leitzinssenkung drückten die Kapitalmarktzinsen gestern nach unten, so die Analysten von Postbank Research.Die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen sowie entsprechender US-Treasuries hätten jeweils um 4 Basispunkte auf -0,44% bzw. 2,02% nachgeben. Im späten Handel hätten dann die US-Leitzinssenkung sowie die interpretationsbedürftigen Ausführungen Powells für stärkere Volatilität am US-Markt gesorgt. Heute Morgen scheine sich die Ansicht durchzusetzen, dass die Erwartungen an weitere US-Leitzinssenkungen wohl eher leicht zurückgeschraubt werden müssten. Die Renditen lägen deshalb sowohl bei Bunds als auch bei Treasuries heute Morgen etwas höher als zum gestrigen europäischen Handelsschluss. (01.08.2019/alc/a/a) ...

