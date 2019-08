Die Bank von England lässt sich vom Brexit und dem Fed-Zinsentscheid nicht beeindrucken. Der Schlüsselsatz bleibt auf dem Niveau von 0,75 Prozent.

Die Bank von England hat an ihren Leitzinsen trotz des nahenden Brexit und der Zinssenkung in den USA nicht gerüttelt. Die Hüter des Pfunds um Notenbank-Chef Mark Carney beschlossen am Donnerstag einstimmig, ihren Schlüsselsatz auf dem bisherigen Niveau von 0,75 Prozent zu belassen.

Es war die erste geldpolitische Sitzung seit der Ernennung des konservativen Brexit-Befürworters ...

