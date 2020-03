LONDON (dpa-AFX) - Die britische Zentralbank hat ihren Leitzins wie erwartet unverändert gelassen. Der Leitzins verharre bei 0,10 Prozent, wie die Bank of England (BoE) am Donnerstag in London mitteilte. Die Entscheidung war von Volkswirten erwartet worden. Allerdings hatte die BoE erst am vergangenen Donnerstag nach einer außerordentlichen Sitzung ihre Zinsen gesenkt. Außerdem teilte die Notenbank mit, dass das Anleihekaufprogramm wie zuletzt beschossen fortgesetzt werde. Die Entscheidung fiel einstimmig./jsl/jkr/mis