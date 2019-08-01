sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 01.08.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 606 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen
01.08.2019 | 14:32
(2 Leser)
Schrift ändern:
(0 Bewertungen)

ACCESSWIRE· Mehr Nachrichten von ACCESSWIRE

The LD Micro Index Turns Four Years Old

LOS ANGELES, CA / ACCESSWIRE / August 1, 2019 / LD Micro is pleased to announce that the LD Micro Index is being reconstituted (again) as of August 1, 2019.

LD Micro has always held the belief that our industry needs a truly accurate indicator of what is occurring in the micro-cap world.

With this reconstitution the index will contain 984 companies, a surprisingly similar number to what we had back in February. Nearly as many companies have "graduated" out of the index as those that have "graduated" in.

Performance since the close of January 31st, 2019:

Nasdaq: +12% (Very nice)
S&P500: +10.2% (Solid)
Dow Jones: +7.5% (Respectable)
Russell 2000: +5% (Better than CDs)
LD Micro Index: -6% (The night is still young)

A breakdown by exchange, sector, and complete constituent list is available at our website: http://www.ldmicro.com/the-index.

Chris Lahiji, President of LD Micro, stated "As we turn four, more people in our industry are using the Index as an additional indicator for what is taking place on a daily, weekly, and monthly basis. Our goal has always been to add much needed insight to the space, and based on the dichotomy between micro, small, and large-cap, we feel our index provides the most accurate picture of micro-cap as a whole. As evidenced, micro-cap performance thus far in 2019 has been incredibly disconcerting."

Companies being added to the index as of August 1st, 2019 are:

RIC

Name

XXII.A

22ND CENTURY GROUP, INC.

ABEO.OQ

ABEONA THERAPEUTICS, INC.

ACRS.OQ

ACLARIS THERAPEUTICS, INC.

ACU.A

ACME UNITED CORPORATION

ATV.N

ACORN INTERNATIONAL, INC. SPONSORED ADR

AT.TO

ACUITYADS HOLDINGS INC

ADZN.V

ADVENTUS MINING CORP.

AGRX.OQ

AGILE THERAPEUTICS, INC.

AMCI.OQ

AMCI ACQUISITION CORP. CLASS A

DIT.A

AMCON DISTRIBUTING COMPANY

ARA.N

AMERICAN RENAL ASSOCIATES HOLDINGS, INC.

AREC.OQ

AMERICAN RESOURCES CORPORATION

AP.N

AMPCO-PITTSBURGH CORPORATION

AMPE.A

AMPIO PHARMACEUTICALS, INC.

AXR.N

AMREP CORPORATION

ATE.V

ANTIBE THERAPEUTICS, INC.

ANVV.PK

ANVIA HOLDINGS CORP.

AERG.PK

APPLIED ENERGETICS, INC.

AGTC.OQ

APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES CORP.

AAOI.OQ

APPLIED OPTOELECTRONICS, INC.

APLT.OQ

APPLIED THERAPEUTICS, INC.

APTX.OQ

APTINYX INC

AQB.OQ

AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC

ARAV.OQ

ARAVIVE, INC.

FUV.OQ

ARCIMOTO, INC.

ARCT.OQ

ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS, INC.

ARLO.N

ARLO TECHNOLOGIES, INC.

AFI.N

ARMSTRONG FLOORING, INC.

ARYA.OQ

ARYA SCIENCES ACQUISITION CORP. CLASS A

ASNA.OQ

ASCENA RETAIL GROUP, INC.

AOT.V

ASCOT RESOURCES LTD.

ASV.OQ

ASV HOLDINGS, INC.

ATAI.OQ

ATA, INC. SPONSORED ADR

ATH.TO

ATHABASCA OIL CORPORATION

ATIF.OQ

ATIF HOLDINGS LTD.

ATOM.OQ

ATOMERA INCORPORATED

AVCO.OQ

AVALON GLOBOCARE CORP.

AXLA.OQ

AXCELLA HEALTH, INC.

AXIM.PK

AXIM BIOTECHNOLOGIES, INC.

BTTR.PK

BETTER CHOICE COMPANY, INC.

XAIR.OQ

BEYOND AIR INC

BCYC.OQ

BICYCLE THERAPEUTICS PLC SPONSORED ADR

BRPA.OQ

BIG ROCK PARTNERS ACQUISITION CORP

BIOX.A

BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP.

BLNK.OQ

BLINK CHARGING CO

BCRH.N

BLUE CAPITAL REINSURANCE HOLDINGS LTD.

BEAG.PK

BLUE EAGLE LITHIUM, INC.

BGRP.PK

BLUESTEM GROUP INC.

BRID.OQ

BRIDGFORD FOODS CORPORATION

CMBM.OQ

CAMBIUM NETWORKS CORPORATION

NUGS.PK

CANNABIS STRATEGIC VENTURES

CD.V

CANTEX MINE DEVELOPMENT CORP.

CPST.OQ

CAPSTONE TURBINE CORPORATION

CATB.OQ

CATABASIS PHARMACEUTICALS INC

YCBD.A

CBDMD, INC.

CBL.N

CBL & ASSOCIATES PROPERTIES, INC.

ECOM.N

CHANNELADVISOR CORPORATION

CTAC.OQ

CHASERG TECHNOLOGY ACQUISITION CORP CLASS A

SXTC.OQ

CHINA SXT PHARMACEUTICALS, INC.

CBB.N

CINCINNATI BELL INC.

CLCI.PK

CLIC TECHNOLOGY, INC.

CLPS.OQ

CLPS, INC.

GCL.TO

COLABOR GROUP INC.

CFMS.OQ

CONFORMIS INC

CVTI.OQ

COVENANT TRANSPORTATION GROUP, INC. CLASS A

CVIA.N

COVIA HOLDINGS CORP.

CSPI.OQ

CSP INC.

CURR.PK

CURE PHARMACEUTICAL HOLDING CORP.

CRIS.OQ

CURIS, INC.

DAKT.OQ

DAKTRONICS, INC.

DF.N

DEAN FOODS COMPANY

DMAC.OQ

DIAMEDICA THERAPEUTICS INC.

DF.TO

DIVIDEND 15 SPLIT CORP. II CLASS A

DLHC.OQ

DLH HOLDINGS CORP.

DNBF.OQ

DNB FINANCIAL CORPORATION

DIIb.TO

DOREL INDUSTRIES INC. CLASS B

DVAX.OQ

DYNAVAX TECHNOLOGIES CORPORATION

EOG.V

ECO (ATLANTIC) OIL & GAS LTD.

EDSA.OQ

EDESA BIOTECH, INC.

SOLO.OQ

ELECTRAMECCANICA VEHICLES CORP.

EMH.V

EMERALD HEALTH THERAPEUTICS, INC.

EDXC.PK

ENDEXX CORPORATION

ENLV.OQ

ENLIVEX THERAPEUTICS LTD.

EROS.N

EROS INTERNATIONAL PLC CLASS A

ERE_u.V

EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

EVLO.OQ

EVELO BIOSCIENCES, INC.

EXPR.N

EXPRESS, INC.

EYEN.OQ

EYENOVIA, INC.

FARM.OQ

FARMER BROS. CO.

FAF.V

FIRE & FLOWER HOLDINGS CORP.

FCD_u.V

FIRM CAPITAL PROPERTY TRUST

FPRX.OQ

FIVE PRIME THERAPEUTICS, INC.

FSI.A

FLEXIBLE SOLUTIONS INTERNATIONAL INC

FELP.N

FORESIGHT ENERGY LP

FBIO.OQ

FORTRESS BIOTECH, INC.

FMCI.OQ

FORUM MERGER II CORP. CLASS A

FLGT.OQ

FULGENT GENETICS, INC.

WILC.OQ

G. WILLI-FOOD INTERNATIONAL LTD

GLXY.V

GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD.

GFN.OQ

GENERAL FINANCE CORPORATION

GNCA.OQ

GENOCEA BIOSCIENCES, INC.

GIG.N

GIGCAPITAL, INC.

GVC.TO

GLACIER MEDIA INC.

GSL.N

GLOBAL SHIP LEASE, INC. CLASS A

GSV.TO

GOLD STANDARD VENTURES CORP.

DNJR.OQ

GOLDEN BULL LTD.

GHL.N

GREENHILL & CO., INC.

GTT.V

GT GOLD CORP.

HBB.N

HAMILTON BEACH BRANDS HOLDING CO. CLASS A

HVT.V

HARVEST ONE CANNABIS, INC.

HLIX.PK

HELIX TCS, INC.

PSV.N

HERMITAGE OFFSHORE SERVICES LTD.

HCR.N

HI-CRUSH INC

HPJ.OQ

HIGHPOWER INTERNATIONAL, INC.

HOFT.OQ

HOOKER FURNITURE CORPORATION

HOOK.OQ

HOOKIPA PHARMA, INC.

HZN.N

HORIZON GLOBAL CORP.

HOTH.OQ

HOTH THERAPEUTICS, INC.

HBP.OQ

HUTTIG BUILDING PRODUCTS, INC.

HYG.TO

HYDROGENICS CORPORATION

HYRE.OQ

HYRECAR, INC.

IDYA.OQ

IDEAYA BIOSCIENCES, INC.

IMUX.OQ

IMMUNIC, INC.

IGC.A

INDIA GLOBALIZATION CAPITAL, INC.

IFRX.OQ

INFLARX N.V.

INFU.A

INFUSYSTEM HOLDINGS, INC.

INMB.OQ

INMUNE BIO, INC.

ISSC.OQ

INNOVATIVE SOLUTIONS AND SUPPORT, INC.

INO.OQ

INOVIO PHARMACEUTICALS, INC.

NTEC.OQ

INTEC PHARMA LTD

IDN.A

INTELLICHECK INC

INTG.OQ

INTERGROUP CORPORATION

ISEE.OQ

IVERIC BIO, INC.

KBLM.OQ

KBL MERGER CORP. IV

KLS.TO

KELSO TECHNOLOGIES INC.

KEW.TO

KEW MEDIA GROUP INC.

KZR.OQ

KEZAR LIFE SCIENCES INC

KGKG.PK

KONA GOLD SOLUTIONS, INC.

PNG.V

KRAKEN ROBOTICS INC

LNDC.OQ

LANDEC CORPORATION

LHC.N

LEO HOLDINGS CORP CLASS A

LFAC.OQ

LF CAPITAL ACQUISITION CORP. CLASS A

LGD.TO

LIBERTY GOLD CORP

LWAY.OQ

LIFEWAY FOODS, INC.

LMB.OQ

LIMBACH HOLDINGS, INC.

LINC.OQ

LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORPORATION

LQDA.OQ

LIQUIDIA TECHNOLOGIES, INC.

MMLP.OQ

MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P.

MAV.TO

MAV BEAUTY BRANDS, INC.

MEC.N

MAYVILLE ENGINEERING COMPANY, INC.

DR.TO

MEDICAL FACILITIES CORPORATION

MDCL.PK

MEDICINE MAN TECHNOLOGIES, INC.

MEET.OQ

MEET GROUP INC

MFAC.N

MEGALITH FINANCIAL ACQUISITION CORP. CLASS A

MLNT.OQ

MELINTA THERAPEUTICS, INC.

MD.V

MIDLAND EXPLORATION INC.

MSL.N

MIDSOUTH BANCORP, INC.

MOGO.TO

MOGO INC

MWK.OQ

MOHAWK GROUP HOLDINGS, INC.

MBRX.OQ

MOLECULIN BIOTECH, INC.

MR.N

MONTAGE RESOURCES CORP.

MPVD.TO

MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS INC.

MTBC.OQ

MTBC, INC.

NGVC.N

NATURAL GROCERS BY VITAMIN COTTAGE, INC.

NLS.N

NAUTILUS INC

NNA.N

NAVIOS MARITIME ACQUISITION CORPORATION

NMCI.OQ

NAVIOS MARITIME CONTAINERS INC

NM.N

NAVIOS MARITIME HOLDINGS INC.

NMX.TO

NEMASKA LITHIUM INC.

NLC.V

NEO LITHIUM CORP.

STIM.OQ

NEURONETICS, INC.

NTRP.OQ

NEUROTROPE INC

NUAG.V

NEW PACIFIC METALS CORP

NHK.TO

NIGHTHAWK GOLD CORP.

NIHD.OQ

NII HOLDINGS INC

NOVN.OQ

NOVAN, INC.

NVAX.OQ

NOVAVAX, INC.

NVO.V

NOVO RESOURCES CORP.

OMEX.OQ

ODYSSEY MARINE EXPLORATION, INC.

OMN.N

OMNOVA SOLUTIONS INC.

ONCT.OQ

ONCTERNAL THERAPEUTICS, INC

STKS.OQ

ONE GROUP HOSPITALITY, INC.

OSS.V

ONESOFT SOLUTIONS INC.

OPES.OQ

OPES ACQUISITION CORP.

ORCb.V

ORCA EXPLORATION GROUP INC. CLASS B

ORE.V

OREZONE GOLD CORPORATION

OESX.OQ

ORION ENERGY SYSTEMS, INC.

OM.V

OSISKO METALS INCORPORATED

OSMT.OQ

OSMOTICA PHARMACEUTICALS PLC

OTLK.OQ

Outlook Therapeutics, Inc.

OMI.N

OWENS & MINOR, INC.

PANL.OQ

PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS LTD.

PED.A

PEDEVCO CORP.

WRLS.OQ

PENSARE ACQUISITION CORP.

PFMT.OQ

PERFORMANT FINANCIAL CORPORATION

PHUN.OQ

PHUNWARE, INC.

PT.OQ

PINTEC TECHNOLOGY HOLDINGS LTD. SPONSORED ADR CLASS A

PRN.TO

PROFOUND MEDICAL CORP

PLX.A

PROTALIX BIOTHERAPEUTICS, INC.

RWWI.PK

RAND WORLDWIDE, INC.

RLMD.PK

RELMADA THERAPEUTICS INC

REPR.PK

REPRO-MED SYSTEMS, INC.

REFR.OQ

RESEARCH FRONTIERS INCORPORATED

RESN.OQ

RESONANT, INC.

REI.A

RING ENERGY, INC.

RIOT.OQ

RIOT BLOCKCHAIN INC

ROAN.N

ROAN RESOURCES, INC.

RUHN.OQ

RUHNN HOLDING LTD. SPONSORED ADR CLASS A

SANW.OQ

S&W SEED COMPANY

SALM.OQ

SALEM MEDIA GROUP, INC. CLASS A

STC.V

SANGOMA TECHNOLOGIES CORPORATION

SRL.N

SCULLY ROYALTY LTD.

SCYX.OQ

SCYNEXIS, INC.

SEAC.OQ

SEACHANGE INTERNATIONAL, INC.

SHOS.OQ

SEARS HOMETOWN & OUTLET STORES, INC.

SPNE.OQ

SEASPINE HOLDINGS CORP.

SIEB.OQ

SIEBERT FINANCIAL CORP.

SBM.V

SIRONA BIOCHEM CORP.

SRAX.OQ

SOCIAL REALITY, INC. CLASS A

SOLI.PK

SOLEI SYSTEMS, INC.

SLNO.OQ

SOLENO THERAPEUTICS INC

SLDB.OQ

SOLID BIOSCIENCES INC.

SOLY.OQ

SOLITON, INC.

SONM.OQ

SONIM TECHNOLOGIES, INC.

SORL.OQ

SORL AUTO PARTS, INC.

SPFI.OQ

SOUTH PLAINS FINANCIAL INC

SDY.TO

STRAD INC.

SNSS.OQ

SUNESIS PHARMACEUTICALS, INC.

SOY.TO

SUNOPTA INC.

SLGG.OQ

SUPER LEAGUE GAMING, INC.

SPN.N

SUPERIOR ENERGY SERVICES, INC.

TLRD.N

TAILORED BRANDS, INC.

TEDU.OQ

TARENA INTERNATIONAL, INC. SPONSORED ADR CLASS A

TGLS.OQ

TECNOGLASS INC.

TCS.TO

TECSYS INC.

TPH.TO

TEMPLE HOTELS INC

TZAC.OQ

TENZING ACQUISITION CORP.

TRTC.PK

TERRA TECH CORP

TGRF.PK

TGR FINANCIAL, INC.

THCT.PK

THC THERAPEUTICS, INC.

TLT.V

THERALASE TECHNOLOGIES INC.

TLYS.N

TILLY'S, INC. CLASS A

TMD.TO

TITAN MEDICAL INC.

TRCH.OQ

TORCHLIGHT ENERGY RESOURCES, INC.

TOT.TO

TOTAL ENERGY SERVICES INC.

TRXC.A

TRANSENTERIX, INC.

TRVN.OQ

TREVENA, INC.

TRVI.OQ

TREVI THERAPEUTICS, INC.

TPCO.OQ

TRIBUNE PUBLISHING CO.

TC.OQ

TUANCHE LTD. SPONSORED ADR CLASS A

TYME.OQ

TYME TECHNOLOGIES, INC.

UEEC.PK

UNITED HEALTH PRODUCTS, INC.

UPPR.PK

UPPER STREET MARKETING, INC.

UQM.A

UQM TECHNOLOGIES, INC.

USIO.OQ

USIO, INC.

VCNX.OQ

VACCINEX, INC.

VALU.OQ

VALUE LINE, INC.

VFRM.PK

VERITAS FARMS, INC.

VRML.OQ

VERMILLION, INC.

VPY.V

VERSAPAY CORPORATION

VTNR.OQ

VERTEX ENERGY, INC.

VRUS.PK

VERUS INTERNATIONAL, INC.

VISI.A

VOLT INFORMATION SCIENCES, INC.

WM.TO

WALLBRIDGE MINING CO. LTD.

WSTG.OQ

WAYSIDE TECHNOLOGY GROUP, INC.

WFTIQ.PK

WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC

WELL.V

WELL HEALTH TECHNOLOGIES CORP.

WTWB.PK

WEST TOWN BANCORP, INC.

WKHS.OQ

WORKHORSE GROUP INC.

XFOR.OQ

X4 PHARMACEUTICALS, INC.

XBC.V

XEBEC ADSORPTION INC.

XPLT.PK

XPEL, INC.

YRIV.OQ

YANGTZE RIVER PORT AND LOGISTICS LIMITED

YTRA.OQ

YATRA ONLINE, INC.

ZSAN.OQ

ZOSANO PHARMA CORP.

ZYXI.OQ

ZYNEX, INC.

If you are a fund manager and would like access to the index's daily closing prices, please contact David Scher at david@ldmicro.com

About LD Micro

LD Micro was founded in 2006 with the sole purpose of being an independent resource in the microcap space.

What started out as a newsletter highlighting unique companies has transformed into several influential events annually (Invitational, Summit, and Main Event).

In 2015, LD Micro launched ldmicro.com as a portal to provide exclusive intraday information on the entire sector, including the first pure micro-cap index (LDMi) which covers stocks in North America with market capitalizations between $50 million to $300 million.

SOURCE: LD Micro



View source version on accesswire.com:
https://www.accesswire.com/554236/The-LD-Micro-Index-Turns-Four-Years-Old


© 2019 ACCESSWIRE

FN Beta