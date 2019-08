The LD Micro Index Turns Four Years Old

LOS ANGELES, CA / ACCESSWIRE / August 1, 2019 / LD Micro is pleased to announce that the LD Micro Index is being reconstituted (again) as of August 1, 2019.

LD Micro has always held the belief that our industry needs a truly accurate indicator of what is occurring in the micro-cap world.

With this reconstitution the index will contain 984 companies, a surprisingly similar number to what we had back in February. Nearly as many companies have "graduated" out of the index as those that have "graduated" in.

Performance since the close of January 31st, 2019:

Nasdaq: +12% (Very nice)

S&P500: +10.2% (Solid)

Dow Jones: +7.5% (Respectable)

Russell 2000: +5% (Better than CDs)

LD Micro Index: -6% (The night is still young)

A breakdown by exchange, sector, and complete constituent list is available at our website: http://www.ldmicro.com/the-index.

Chris Lahiji, President of LD Micro, stated "As we turn four, more people in our industry are using the Index as an additional indicator for what is taking place on a daily, weekly, and monthly basis. Our goal has always been to add much needed insight to the space, and based on the dichotomy between micro, small, and large-cap, we feel our index provides the most accurate picture of micro-cap as a whole. As evidenced, micro-cap performance thus far in 2019 has been incredibly disconcerting."

Companies being added to the index as of August 1st, 2019 are:

RIC Name XXII.A 22ND CENTURY GROUP, INC. ABEO.OQ ABEONA THERAPEUTICS, INC. ACRS.OQ ACLARIS THERAPEUTICS, INC. ACU.A ACME UNITED CORPORATION ATV.N ACORN INTERNATIONAL, INC. SPONSORED ADR AT.TO ACUITYADS HOLDINGS INC ADZN.V ADVENTUS MINING CORP. AGRX.OQ AGILE THERAPEUTICS, INC. AMCI.OQ AMCI ACQUISITION CORP. CLASS A DIT.A AMCON DISTRIBUTING COMPANY ARA.N AMERICAN RENAL ASSOCIATES HOLDINGS, INC. AREC.OQ AMERICAN RESOURCES CORPORATION AP.N AMPCO-PITTSBURGH CORPORATION AMPE.A AMPIO PHARMACEUTICALS, INC. AXR.N AMREP CORPORATION ATE.V ANTIBE THERAPEUTICS, INC. ANVV.PK ANVIA HOLDINGS CORP. AERG.PK APPLIED ENERGETICS, INC. AGTC.OQ APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES CORP. AAOI.OQ APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. APLT.OQ APPLIED THERAPEUTICS, INC. APTX.OQ APTINYX INC AQB.OQ AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC ARAV.OQ ARAVIVE, INC. FUV.OQ ARCIMOTO, INC. ARCT.OQ ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS, INC. ARLO.N ARLO TECHNOLOGIES, INC. AFI.N ARMSTRONG FLOORING, INC. ARYA.OQ ARYA SCIENCES ACQUISITION CORP. CLASS A ASNA.OQ ASCENA RETAIL GROUP, INC. AOT.V ASCOT RESOURCES LTD. ASV.OQ ASV HOLDINGS, INC. ATAI.OQ ATA, INC. SPONSORED ADR ATH.TO ATHABASCA OIL CORPORATION ATIF.OQ ATIF HOLDINGS LTD. ATOM.OQ ATOMERA INCORPORATED AVCO.OQ AVALON GLOBOCARE CORP. AXLA.OQ AXCELLA HEALTH, INC. AXIM.PK AXIM BIOTECHNOLOGIES, INC. BTTR.PK BETTER CHOICE COMPANY, INC. XAIR.OQ BEYOND AIR INC BCYC.OQ BICYCLE THERAPEUTICS PLC SPONSORED ADR BRPA.OQ BIG ROCK PARTNERS ACQUISITION CORP BIOX.A BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP. BLNK.OQ BLINK CHARGING CO BCRH.N BLUE CAPITAL REINSURANCE HOLDINGS LTD. BEAG.PK BLUE EAGLE LITHIUM, INC. BGRP.PK BLUESTEM GROUP INC. BRID.OQ BRIDGFORD FOODS CORPORATION CMBM.OQ CAMBIUM NETWORKS CORPORATION NUGS.PK CANNABIS STRATEGIC VENTURES CD.V CANTEX MINE DEVELOPMENT CORP. CPST.OQ CAPSTONE TURBINE CORPORATION CATB.OQ CATABASIS PHARMACEUTICALS INC YCBD.A CBDMD, INC. CBL.N CBL & ASSOCIATES PROPERTIES, INC. ECOM.N CHANNELADVISOR CORPORATION CTAC.OQ CHASERG TECHNOLOGY ACQUISITION CORP CLASS A SXTC.OQ CHINA SXT PHARMACEUTICALS, INC. CBB.N CINCINNATI BELL INC. CLCI.PK CLIC TECHNOLOGY, INC. CLPS.OQ CLPS, INC. GCL.TO COLABOR GROUP INC. CFMS.OQ CONFORMIS INC CVTI.OQ COVENANT TRANSPORTATION GROUP, INC. CLASS A CVIA.N COVIA HOLDINGS CORP. CSPI.OQ CSP INC. CURR.PK CURE PHARMACEUTICAL HOLDING CORP. CRIS.OQ CURIS, INC. DAKT.OQ DAKTRONICS, INC. DF.N DEAN FOODS COMPANY DMAC.OQ DIAMEDICA THERAPEUTICS INC. DF.TO DIVIDEND 15 SPLIT CORP. II CLASS A DLHC.OQ DLH HOLDINGS CORP. DNBF.OQ DNB FINANCIAL CORPORATION DIIb.TO DOREL INDUSTRIES INC. CLASS B DVAX.OQ DYNAVAX TECHNOLOGIES CORPORATION EOG.V ECO (ATLANTIC) OIL & GAS LTD. EDSA.OQ EDESA BIOTECH, INC. SOLO.OQ ELECTRAMECCANICA VEHICLES CORP. EMH.V EMERALD HEALTH THERAPEUTICS, INC. EDXC.PK ENDEXX CORPORATION ENLV.OQ ENLIVEX THERAPEUTICS LTD. EROS.N EROS INTERNATIONAL PLC CLASS A ERE_u.V EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST EVLO.OQ EVELO BIOSCIENCES, INC. EXPR.N EXPRESS, INC. EYEN.OQ EYENOVIA, INC. FARM.OQ FARMER BROS. CO. FAF.V FIRE & FLOWER HOLDINGS CORP. FCD_u.V FIRM CAPITAL PROPERTY TRUST FPRX.OQ FIVE PRIME THERAPEUTICS, INC. FSI.A FLEXIBLE SOLUTIONS INTERNATIONAL INC FELP.N FORESIGHT ENERGY LP FBIO.OQ FORTRESS BIOTECH, INC. FMCI.OQ FORUM MERGER II CORP. CLASS A FLGT.OQ FULGENT GENETICS, INC. WILC.OQ G. WILLI-FOOD INTERNATIONAL LTD GLXY.V GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD. GFN.OQ GENERAL FINANCE CORPORATION GNCA.OQ GENOCEA BIOSCIENCES, INC. GIG.N GIGCAPITAL, INC. GVC.TO GLACIER MEDIA INC. GSL.N GLOBAL SHIP LEASE, INC. CLASS A GSV.TO GOLD STANDARD VENTURES CORP. DNJR.OQ GOLDEN BULL LTD. GHL.N GREENHILL & CO., INC. GTT.V GT GOLD CORP. HBB.N HAMILTON BEACH BRANDS HOLDING CO. CLASS A HVT.V HARVEST ONE CANNABIS, INC. HLIX.PK HELIX TCS, INC. PSV.N HERMITAGE OFFSHORE SERVICES LTD. HCR.N HI-CRUSH INC HPJ.OQ HIGHPOWER INTERNATIONAL, INC. HOFT.OQ HOOKER FURNITURE CORPORATION HOOK.OQ HOOKIPA PHARMA, INC. HZN.N HORIZON GLOBAL CORP. HOTH.OQ HOTH THERAPEUTICS, INC. HBP.OQ HUTTIG BUILDING PRODUCTS, INC. HYG.TO HYDROGENICS CORPORATION HYRE.OQ HYRECAR, INC. IDYA.OQ IDEAYA BIOSCIENCES, INC. IMUX.OQ IMMUNIC, INC. IGC.A INDIA GLOBALIZATION CAPITAL, INC. IFRX.OQ INFLARX N.V. INFU.A INFUSYSTEM HOLDINGS, INC. INMB.OQ INMUNE BIO, INC. ISSC.OQ INNOVATIVE SOLUTIONS AND SUPPORT, INC. INO.OQ INOVIO PHARMACEUTICALS, INC. NTEC.OQ INTEC PHARMA LTD IDN.A INTELLICHECK INC INTG.OQ INTERGROUP CORPORATION ISEE.OQ IVERIC BIO, INC. KBLM.OQ KBL MERGER CORP. IV KLS.TO KELSO TECHNOLOGIES INC. KEW.TO KEW MEDIA GROUP INC. KZR.OQ KEZAR LIFE SCIENCES INC KGKG.PK KONA GOLD SOLUTIONS, INC. PNG.V KRAKEN ROBOTICS INC LNDC.OQ LANDEC CORPORATION LHC.N LEO HOLDINGS CORP CLASS A LFAC.OQ LF CAPITAL ACQUISITION CORP. CLASS A LGD.TO LIBERTY GOLD CORP LWAY.OQ LIFEWAY FOODS, INC. LMB.OQ LIMBACH HOLDINGS, INC. LINC.OQ LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORPORATION LQDA.OQ LIQUIDIA TECHNOLOGIES, INC. MMLP.OQ MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P. MAV.TO MAV BEAUTY BRANDS, INC. MEC.N MAYVILLE ENGINEERING COMPANY, INC. DR.TO MEDICAL FACILITIES CORPORATION MDCL.PK MEDICINE MAN TECHNOLOGIES, INC. MEET.OQ MEET GROUP INC MFAC.N MEGALITH FINANCIAL ACQUISITION CORP. CLASS A MLNT.OQ MELINTA THERAPEUTICS, INC. MD.V MIDLAND EXPLORATION INC. MSL.N MIDSOUTH BANCORP, INC. MOGO.TO MOGO INC MWK.OQ MOHAWK GROUP HOLDINGS, INC. MBRX.OQ MOLECULIN BIOTECH, INC. MR.N MONTAGE RESOURCES CORP. MPVD.TO MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS INC. MTBC.OQ MTBC, INC. NGVC.N NATURAL GROCERS BY VITAMIN COTTAGE, INC. NLS.N NAUTILUS INC NNA.N NAVIOS MARITIME ACQUISITION CORPORATION NMCI.OQ NAVIOS MARITIME CONTAINERS INC NM.N NAVIOS MARITIME HOLDINGS INC. NMX.TO NEMASKA LITHIUM INC. NLC.V NEO LITHIUM CORP. STIM.OQ NEURONETICS, INC. NTRP.OQ NEUROTROPE INC NUAG.V NEW PACIFIC METALS CORP NHK.TO NIGHTHAWK GOLD CORP. NIHD.OQ NII HOLDINGS INC NOVN.OQ NOVAN, INC. NVAX.OQ NOVAVAX, INC. NVO.V NOVO RESOURCES CORP. OMEX.OQ ODYSSEY MARINE EXPLORATION, INC. OMN.N OMNOVA SOLUTIONS INC. ONCT.OQ ONCTERNAL THERAPEUTICS, INC STKS.OQ ONE GROUP HOSPITALITY, INC. OSS.V ONESOFT SOLUTIONS INC. OPES.OQ OPES ACQUISITION CORP. ORCb.V ORCA EXPLORATION GROUP INC. CLASS B ORE.V OREZONE GOLD CORPORATION OESX.OQ ORION ENERGY SYSTEMS, INC. OM.V OSISKO METALS INCORPORATED OSMT.OQ OSMOTICA PHARMACEUTICALS PLC OTLK.OQ Outlook Therapeutics, Inc. OMI.N OWENS & MINOR, INC. PANL.OQ PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS LTD. PED.A PEDEVCO CORP. WRLS.OQ PENSARE ACQUISITION CORP. PFMT.OQ PERFORMANT FINANCIAL CORPORATION PHUN.OQ PHUNWARE, INC. PT.OQ PINTEC TECHNOLOGY HOLDINGS LTD. SPONSORED ADR CLASS A PRN.TO PROFOUND MEDICAL CORP PLX.A PROTALIX BIOTHERAPEUTICS, INC. RWWI.PK RAND WORLDWIDE, INC. RLMD.PK RELMADA THERAPEUTICS INC REPR.PK REPRO-MED SYSTEMS, INC. REFR.OQ RESEARCH FRONTIERS INCORPORATED RESN.OQ RESONANT, INC. REI.A RING ENERGY, INC. RIOT.OQ RIOT BLOCKCHAIN INC ROAN.N ROAN RESOURCES, INC. RUHN.OQ RUHNN HOLDING LTD. SPONSORED ADR CLASS A SANW.OQ S&W SEED COMPANY SALM.OQ SALEM MEDIA GROUP, INC. CLASS A STC.V SANGOMA TECHNOLOGIES CORPORATION SRL.N SCULLY ROYALTY LTD. SCYX.OQ SCYNEXIS, INC. SEAC.OQ SEACHANGE INTERNATIONAL, INC. SHOS.OQ SEARS HOMETOWN & OUTLET STORES, INC. SPNE.OQ SEASPINE HOLDINGS CORP. SIEB.OQ SIEBERT FINANCIAL CORP. SBM.V SIRONA BIOCHEM CORP. SRAX.OQ SOCIAL REALITY, INC. CLASS A SOLI.PK SOLEI SYSTEMS, INC. SLNO.OQ SOLENO THERAPEUTICS INC SLDB.OQ SOLID BIOSCIENCES INC. SOLY.OQ SOLITON, INC. SONM.OQ SONIM TECHNOLOGIES, INC. SORL.OQ SORL AUTO PARTS, INC. SPFI.OQ SOUTH PLAINS FINANCIAL INC SDY.TO STRAD INC. SNSS.OQ SUNESIS PHARMACEUTICALS, INC. SOY.TO SUNOPTA INC. SLGG.OQ SUPER LEAGUE GAMING, INC. SPN.N SUPERIOR ENERGY SERVICES, INC. TLRD.N TAILORED BRANDS, INC. TEDU.OQ TARENA INTERNATIONAL, INC. SPONSORED ADR CLASS A TGLS.OQ TECNOGLASS INC. TCS.TO TECSYS INC. TPH.TO TEMPLE HOTELS INC TZAC.OQ TENZING ACQUISITION CORP. TRTC.PK TERRA TECH CORP TGRF.PK TGR FINANCIAL, INC. THCT.PK THC THERAPEUTICS, INC. TLT.V THERALASE TECHNOLOGIES INC. TLYS.N TILLY'S, INC. CLASS A TMD.TO TITAN MEDICAL INC. TRCH.OQ TORCHLIGHT ENERGY RESOURCES, INC. TOT.TO TOTAL ENERGY SERVICES INC. TRXC.A TRANSENTERIX, INC. TRVN.OQ TREVENA, INC. TRVI.OQ TREVI THERAPEUTICS, INC. TPCO.OQ TRIBUNE PUBLISHING CO. TC.OQ TUANCHE LTD. SPONSORED ADR CLASS A TYME.OQ TYME TECHNOLOGIES, INC. UEEC.PK UNITED HEALTH PRODUCTS, INC. UPPR.PK UPPER STREET MARKETING, INC. UQM.A UQM TECHNOLOGIES, INC. USIO.OQ USIO, INC. VCNX.OQ VACCINEX, INC. VALU.OQ VALUE LINE, INC. VFRM.PK VERITAS FARMS, INC. VRML.OQ VERMILLION, INC. VPY.V VERSAPAY CORPORATION VTNR.OQ VERTEX ENERGY, INC. VRUS.PK VERUS INTERNATIONAL, INC. VISI.A VOLT INFORMATION SCIENCES, INC. WM.TO WALLBRIDGE MINING CO. LTD. WSTG.OQ WAYSIDE TECHNOLOGY GROUP, INC. WFTIQ.PK WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC WELL.V WELL HEALTH TECHNOLOGIES CORP. WTWB.PK WEST TOWN BANCORP, INC. WKHS.OQ WORKHORSE GROUP INC. XFOR.OQ X4 PHARMACEUTICALS, INC. XBC.V XEBEC ADSORPTION INC. XPLT.PK XPEL, INC. YRIV.OQ YANGTZE RIVER PORT AND LOGISTICS LIMITED YTRA.OQ YATRA ONLINE, INC. ZSAN.OQ ZOSANO PHARMA CORP. ZYXI.OQ ZYNEX, INC.

