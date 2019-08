Siemens hat die Anleger mit den vorgelegten Zahlen vergrault. Die schwächelnde Konjunktur machte belasteten im dritten Quartal das Geschäft, wie der Dax-Konzern am Donnerstag mitteilte. Zwar bestätigten die Münchner die Prognose, zeigten sich für das laufende Geschäftsjahr aber deutlich pessimistischer. Was bei Siemens sonst noch los ist, was...

