Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rio Tinto nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Die Ausschüttungen des Bergwerkkonzerns seien höher als von ihm und dem Marktkonsens erwartet, schrieb Analyst Amos Fletcher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Negativ fielen dagegen eine Abschreibung in Höhe von 800 Millionen US-Dollar auf sowie die geringeren Kosteneinsparziele./bek/elm Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 06:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2019 / 06:59 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0121 2019-08-01/14:41

ISIN: GB0007188757