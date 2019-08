Die Arbeitslosigkeit ist im Juli den 30. Monat in Folge gesunken. Die Quote belief sich dank dem Minus von fast 15.500 Personen oder 4,5 Prozent auf 6,5 Prozent nach nationaler Berechnung. Rund 325.000 Menschen waren ohne Job, davon knapp 53.500 in Schulungen. Am Horizont zeigen sich konjunkturbedingt aber erste Wolken. ...

