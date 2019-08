Betreiber im Permian Basin spart mit einmaligem Bohrdurchgang 29

Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(OTC-PINK: WFTIQ) (das "Unternehmen" oder "Weatherford") hat die

Einführung seines AlphaST Systems für Open-Hole-Zementierung und

Sidetrack in einem Bohrdurchgang angekündigt. Das System ist das

erste im Markt, das die Durchführung von Nebenbohrungen ohne die

Notwendigkeit eines Zementstopfens ermöglicht. AlphaST wurde

entwickelt, um die Flexibilität des Betreibers zu erhöhen und

mehrfache Bohrdurchgänge sowie kostspielige Zementierungsarbeiten zu

vermeiden, und ist das weltweit einzige System für

Open-Hole-Zementierung und Sidetrack in einem Bohrdurchgang.



"AlphaST befreit die Betreiber von der Notwendigkeit, bei

Nebenbohrungen Zementstopfen anzulegen", erklärt Dean Bell, President

Well Construction bei Weatherford. "Mit AlphaST lassen sich die

Kosten und der Zeitaufwand vermeiden, die mit dem Aufbringen eines

Zementstopfens, der Aushärtung und der entsprechenden Wartezeit auf

den Bohrvorgang einhergehen. Im Ergebnis bringt dies Einsparungen bei

den operativen Kosten und eine Verkürzung der Bohranlagenzeit, die

äquivalent zu Tagen ist".



Ein im Permian Basin tätiger Betreiber hatte Probleme bei

bisherigen Sidetrack-Versuchen mit konventionellen Zementstopfen in

der harten Gesteinsformation, was mehrere Bohrungen erforderte und zu

Schäden an den BHA (Bottomhole Assemblies) für die Richtbohrung

führte. Weatherford Re-Entry-Experten richteten nach Überprüfung des

Einsatzgebiets das AlphaST System ein. Das Team aktivierte nach

Erreichen der notwendigen Tiefe den Inflatable Production Packer

(IPP), um den Whipstock zu verankern, und durchbohrte die

Gesteinsschicht in einem einzigen Bohrvorgang, was dem Betreiber 29

Stunden Bohranlagenzeit und mehr als 100.000 US-Dollar an operativen

Kosten eingespart hat.



"AlphaST ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Weatherford

Technologien entwickelt, die kein anderer liefern kann, damit unsere

Kunden das leisten können, was andere nicht schaffen", sagt Bell.

"Weatherford ist seit mehr als vier Jahrzehnten im Re-Entry Markt der

Branche führend. Mit AlphaST wird diese Tradition nahtlos

fortgesetzt".



