Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Infineon nach Quartalszahlen von 18,50 auf 20,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das dritte Geschäftsquartal des Chip-Herstellers sei erfreulich verlaufen, schrieb Analyst Markus Jost in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Infineon habe den Umsatz in allen vier Segmenten gesteigert, auch wenn sich die Dynamik im Vergleich zum Vorquartal teils merklich abgeschwächt habe./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 11:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2019 / 13:15 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0125 2019-08-01/15:08

ISIN: DE0006231004