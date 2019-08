Wien (www.fondscheck.de) - Ab August 2019 wird Ralf Matzka für den The Digital Leaders Fund (ISIN DE000A2H7N24/ WKN A2H7N2) die Zusammenarbeit mit Vermögensverwaltern und unabhängigen Finanzberatern koordinieren, so die Experten von "FONDS professionell".Matzka war bis 2016 beim heutigen Radsport-Team Bora-Hansgrohe Profiradsportler. Zu seinen größten Erfolgen zählten der Bahnrad-Europameistertitel, mehrere Bahnrad-Deutschemeistertitel in der Klasse der Junioren und mehrere Siege bei internationalen Straßenrennen der U23. Nach Beedingung seiner Sportkarriere studierte er BWL. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...