US-amerikanische Staatsanleihen haben sich einen Tag nach der Zinssenkung durch die Federal Reserve wenig bewegt. Nur in den sehr langen Laufzeiten stiegen die Kurse am Donnerstag etwas an. Die US-Notenbank hatte am Mittwochabend erstmals seit gut zehn Jahren ihren Leitzins reduziert, zugleich aber allzu hohe Erwartungen an weitere Zinssenkungen gedämpft. Das kam an den Finanzmärkten nicht gut an.

An Konjunkturdaten dürften Anleger am Donnerstag vor allem den ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie in den Blick nehmen. Der Indikator gilt als Richtschnur für die wirtschaftliche Entwicklung in den USA. In den vergangenen Monaten hat sich die Kennzahl eingetrübt, sie liegt aber noch über der Wachstumsgrenze von 50 Punkten.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 24/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,86 Prozent. Fünfjährige Anleihen stagnierten auf 99 20/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,82 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 103 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,00 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 13/32 Punkte auf 107 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,50 Prozent./bgf/jkr/jha/

