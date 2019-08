Original-Research: MS Industrie AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu MS Industrie AG Unternehmen: MS Industrie AG ISIN: DE0005855183 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 01.08.2019 Kursziel: 3,30 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck Preview: Trübes Marktumfeld dürfte zu organisch rückläufigen Ergebnissen führen ??" Prognosen und Kursziel gesenkt MS Industrie wird Ende August den Halbjahresbericht veröffentlichen. Wir gehen davon aus, dass sich das insbesondere in der Automobilindustrie deutlich eingetrübte wirtschaftliche Umfeld spürbar dämpfend auf die Geschäftsentwicklung des Unternehmens auswirkt. Schwierige Marktlage: Bereits in H1 war die globale PKW-Nachfrage deutlich rückläufig. Auch die ursprünglich zu Beginn des zweiten Halbjahres erwartete Belebung des Marktes blieb aus, was zahlreiche Branchenvertreter zu Prognosesenkungen zwang. So geht Deutschlands führender Automobilzulieferer Bosch für 2019 mittlerweile von einem Rückgang der globalen Nachfrage i.H.v. 5% aus (zuvor: -3%). Zwar sind die Absätze von MS Industrie im Ultrasonic-Sondermaschinenbau nicht von PKW-Produktionszahlen abhängig, doch dürfte sich die breite und deutliche Nachfrageschwäche negativ auf die Investitionsbereitschaft der OEMs auswirken und zu verlangsamten Produktionshochläufen neuer Modelle führen. Wir gehen daher kurzfristig von einem spürbar sinkenden Anfragevolumen im Ultraschall-Sondermaschinenbau aus. Wenngleich MS Industrie im Segment Ultrasonic nach Q1 noch über einen soliden Auftragsbestand (+1% yoy) verfügte, dürfte das Segment trotz des guten Auftakts (Q1: +8%) auf Gesamtjahressicht eine stagnierende Entwicklung aufweisen (Vj.: 59,5 Mio. Euro). Das bislang hohe Wachstum im Bereich Serienmaschinen sollte hingegen weiterhin Bestand haben, so dass wir MS Industrie hier eine Umsatzsteigerung auf rund 5 Mio. Euro zutrauen (Vj.: ca. 2 Mio. Euro). Kurzfristig keine Impulse im Powertrain-Geschäft erwartet: Zwar legten in Europa die LKWNeuzulassungen in H1 noch deutlich zu (+16,2% yoy; Quelle: ACEA), Großkunde Daimler verzeichnete in Europa in Q2 allerdings bereits einen leichten Absatzrückgang (-6% vs. Q1: +10%). Wir rechnen damit, dass sich das unsichere konjunkturelle Umfeld sowie der drohende harte Brexit auch im weiteren Jahresverlauf dämpfend auf Daimlers Produktion in der Region auswirken, so dass für den Bereich Powertrain-Diesel Überkapazitäten drohen. Umsatzseitig dürfte der Nachfragerückgang jedoch weitgehend durch die u.E. planmäßigen Verläufe der Neuaufträge von ZF (??zHybridglocke"; 2019e: 2,5 Mio. Euro), Daimler-PKW (??zLamellenträger"; 2019e: 10,8 Mio. Euro) sowie American Axle (??zParkklinke"; 2019e: 0,6 Mio. Euro) kompensiert werden. Zudem zeigt sich der US-Truckmarkt so robust, dass wir weiter mit einem Umsatzbeitrag aus dem Zuliefergeschäft an Gnutti in den USA von ca. 10 Mio. USD p.a. kalkulieren. Auch die Umsatzplanung des ab 2021 startenden Großauftrags von Scania lassen wir unverändert (MONe: ca. 7 Mio. Euro in 2021 ff.). Prognosen gesenkt: Nichtsdestotrotz rechnen wir aufgrund der starken Eintrübung in Europa bereits für Q2 mit organisch rückläufigen Umsätzen und Ergebnissen, während H2 nochmals schwächer ausfallen dürfte. Vor diesem Hintergrund halten wir unsere bisherigen Prognosen und die Marktschätzungen für nicht mehr erreichbar. Fazit: Die zyklische Abschwächung dürfte auch MS Industries Kerngeschäft treffen und durch die Erfolge im neuen Serienmaschinenbereich noch nicht aufgefangen werden können. Wir reduzieren das Kursziel auf 3,30 Euro (zuvor: 4,70 Euro) und stufen die Aktie auf „Halten". 