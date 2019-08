Das Investitionsprogramm der Bundesbahn wird ein anspruchsvolles Betätigungsfeld vornehmlich für deutsche Firmen. Dies gilt bereits als weitgehend sicher. 86,4 Mrd. € sind in den kommenden 10 Jahren zu verbauen. Der Schwerpunkt liegt hier in der Technik rund um die Schiene. Der Hochbau wird weitgehend an regionale Firmen vergeben. Nur im Hochleistungsbrückenbau gilt HOCHTIEF als Favorit. In der Schiene gibt es den Ober- und Unterbau, also Signaltechnik inklusive komplizierter Computertechnologie im Signalbau, und im Unterbau die Schiene nebst Beiwerk.





VOSSLOH ist der erste Favorit im anspruchsvollen Gleisbau, vor allem bei Weichen und Stellwerken. Das erste Signal gab es am Montag. Heinz Hermann Thiele kennt die CEOs aller Eisenbahngesellschaften der Welt. Als Großaktionär von KNORR-BREMSE ist er bestens mit dem Thema vertraut. Im Juni erhöhte er über Nacht im Rahmen einer Kapitalerhöhung zu 30 € je Aktie seinen Anteil auf 50,1 %. Er wusste schon frühzeitig vom Investitionsprogramm der Bahn. Niemand weiß besser als er, was auf VOSSLOH zukommt. Dazu passt das laufende Effizienzprogramm. Der Auftragseingang im ersten Halbjahr nahm bereits um 18,6 % auf 569 Mio. € zu. Mit 727 Mio. € übertraf der Auftragsbestand den Vorjahresvergleich um gut ein Drittel.





VOSSLOH wird damit eine echte Comeback-Wette. Schon der Chart sieht mehr als verlockend aus. Wichtig ist vor allem: Das Bahnprogramm läuft über 10 Jahre. Das ergibt eine Sichtweite, die teilweise auch spektakulär werden kann.





