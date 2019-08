Der Deal von T-Mobile US und Sprint scheint noch nicht ganz in trockenen Tüchern zu sein, wohl aber näher zu rücken. Interessant ist, wie unterschiedlich sich die Aktien von T-Mobile US und die Aktie der Dt. Telekom entwickelt haben. Haben die Bonner die strategische Kreativität und den Mut, eine potentiell reizvolle Ausgangslage zu nutzen?





Schauen Sie hierzu in ein Gespräch mit Hans A. Bernecker am 31.07.2019 im Rahmen des Bernecker TV.





Hier geht es zum Video:

https://youtu.be/I7KPOQvFkSs