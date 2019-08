Baden-Baden (ots) - Moderation: Evelin König



Montag, 5. August



Lust auf gerolltes Fingerfood? Wie man das macht, zeigt heute Theresa Baumgärtner. Zuschauerfragen zum Thema: Minijob im Haushalt Zu Gast im Studio: Miriam Ritz, Minijobzentrale Gute Idee: Tischdeko mit Schleierkraut. Mit Andreas Frank, Florist 360°-Quiz



Dienstag, 6. August



Am Dienstag kocht Philipp Stein Garnele mit Gewürztomate und Limettenvinaigrette. Zuschauerfragen zum Thema: Pflege von Zitruspflanzen Zu Gast im Studio: Dr. Markus Phlippen, Biologe und Gärtner Gute Idee: Einkaufsnetz. Mit Tanja Steinbach, Strickdesignerin 360°-Quiz



Mittwoch, 7. August



Gnocchi mit Erbsen und Minze - lecker! Tipps und Tricks für die Zubereitung zeigt Jacqueline Amirfallah. Zuschauerfragen zum Thema: Zähneknirschen. Zu Gast im Studio: Dr. David Engels, Zahnarzt Gute Idee: Repaircafé: Wasserhähne warten. Mit Andreas Frisch, Diplomingenieur 360°-Quiz



Donnerstag, 8. August



Heute gibt es Ziegenfrischkäse-Soufflé mit Gurkensalsa und geschmorter Paprika, am Herd steht Vincent Klink. Zuschauerfragen zum Thema: Katzen. Zu Gast im Studio: Dr. Judith Heckel, Tierärztin Gute Idee: Katzenversteck. Mit Martina Lammel, Designerin 360°-Quiz



Freitag, 9. August



Am Freitag zeigt Sören Anders, wie man Pizza macht. Zuschauerfragen zum Thema: So gesund sind Tomaten. Zu Gast im Studio: Sabine Schütze, SWR Redaktion Umwelt und Ernährung Gute Idee: Tischdekoration mit Staudenknöterich und Sommerblumen. Mit Leoni Gehr, Floristin 360°-Quiz



