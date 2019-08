- Der rund 3,8 Mrd. USD (120 Mrd. THB) teure, gemischt genutzte

Stadtteil bietet als neues globales Wahrzeichen Büros,

Einzelhandel, Luxushotels, Wohnhäuser, kulturelle und soziale

Räumen und rechnet mit rund 200.000 Besuchern pro Tag.

- Der Bezirk wird als Zentrum des wichtigsten Geschäftszentrums der

ASEAN 500 lokale und multinationale Organisationen und über 50.000

Mitarbeiter aufnehmen.

- One Bangkok präsentiert den 430 Meter hohen, 90-geschossigen

Signature Tower - nach Fertigstellung eines der zehn höchsten

Gebäude des ASEAN-Raumes. Bangkok (ots/PRNewswire) - One Bangkok hat heute den Masterplan für seinen rund 3,8 Milliarden US-Dollar (120 Milliarden TB) umfassenden, voll integrierten Stadtteil in Thailands Hauptstadt vorgestellt, der sich an den Prinzipien des menschenzentrierten, nachhaltigen und intelligenten Städtebaus orientiert.



One Bangkok ist ein Joint Venture zwischen TCC Assets Co., Ltd. und Frasers Property Holdings (Thailand) Co., Ltd. Der Bezirk wird ein neues globales Wahrzeichen sein, das Spitzenunternehmen, Touristen und Einheimische anzieht, indem Büros, Einzelhandel, Hotels, Wohnungen, kulturelle und soziale Räume, rund um einen zentralen 10.000 qm großen Civic Plaza, nahtlos verbunden werden.



"Nach der Fertigstellung wird One Bangkok eine Gesamtfläche von 1,83 Millionen Quadratmetern haben. Der Bezirk wird aus fünf Bürotürmen der Klasse A, vier differenzierten Einzelhandelszonen, fünf Luxus- und Lifestyle-Hotels und drei luxuriösen Wohntürmen bestehen, die eine umfassende Palette von Aktivitäten abdecken und mehr als 60.000 Menschen einen Ort zum Arbeiten, Einkaufen, Spielen und Gestalten bieten. In One Bangkok werden täglich mehr als 200.000 Besucher erwartet", sagte Su Lin Soon, CEO Development - One Bangkok.



Panote Sirivadhanabhakdi, Group CEO bei Frasers Property Limited, erklärte: "One Bangkok wird die Stadtlandschaft von Bangkok positiv und nachhaltig umgestalten und neu definieren, da es sich um die größte private Initiative zur Immobilienentwicklung in Thailand handelt. One Bangkok wird zeigen, was Thailands Hauptstadt auf der Weltbühne leisten kann, und unser Ziel ist es, das Land zum Epizentrum der ASEAN-Region zu machen."



Aus dem globalen Portfolio von Frasers Property Limited, welches auch den Central Park in Sydney und der Frasers Tower in Singapur umfasst, geht hervor, dass One Bangkok auf eine erstklassige Zusammenarbeit von Designern gesetzt hat, um eine Entwicklung für gemischte Nutzung zu realisieren. Darunter finden sich der weltbekannte Stadtdesigner Skidmore Owings & Merrill und das thailändische Spitzenarchitekturbüro A49.



Fast die Hälfte der Landfläche von One Bangkok - 8 von 16,7 Hektar - wird für Grün- und Freiflächen verwendet. Es ist das erste Projekt in Thailand, das die Platinum-Zertifizierung von LEED Neighborhood Development anstrebt, wobei die Bürotürme auch entsprechend der LEED- und WELL-Zertifizierung gestaltet werden.



"Wir möchten nachhaltige Lebensräume aufbauen, die die Lebensqualität verbessern und Teil des Gemeinwesens sind. Es ist unser Ziel, ständig Angebote zu schaffen, die mit der Umgebung verbunden sind und auf die die Gemeinschaft stolz sein kann", sagte Panote Sirivadhanabhakdi, Group CEO bei Frasers Property Limited.



Weltklasse-Komponenten eines globalen Wahrzeichens



Der Masterplan von One Bangkok legt Wert auf einfache Zugänglichkeit und Navigation und bietet einen direkten Anschluss an die MRT Blue Line. One Bangkok verfügt über 6 Straßenanbindungen, darunter eine neue Direktverbindung zur Schnellstraße. Diese Anbindungen sind direkt mit einer gemeinsamen unterirdischen Infrastruktur verbunden, so dass One Bangkok die Begehbarkeit im gesamten Bezirk fördern kann.



One Bangkok wird einen Geschäftsschwerpunkt im Zentrum von Bangkok schaffen und der Stadt einen neuen Wirtschaftsmotor mit einer kombinierten Büro-NLA von fast 500.000 qm bieten, in der über 500 lokale und internationale Organisationen untergebracht sind.



Vier differenzierte Einkaufsstraßen werden mit 450 Filialen auf über 180.000 qm ein neues Einkaufserlebnis für Bangkok schaffen und ein breites Spektrum an Freizeitaktivitäten und sozialen Erlebnissen mit Aktivitäten den ganzen Tag über und bis in die Nacht hinein bieten.



Die umfassende Palette von Hotellerieangeboten des Bezirks wird 5 neue Hotels mit insgesamt 1.100 Zimmern umfassen, die beste Gastfreundschaft und authentischen lokalen Lebensstil bieten. Das erste Hotel - The Ritz-Carlton, Bangkok - soll im Jahr 2023 eröffnet werden.



Die drei luxuriösen Wohntürme in One Bangkok, die eine prestigeträchtige Adresse mit dem Genuss von naturnahem Wohnen verbinden, bieten einen beispiellosen Blick auf die größten Parks der Stadt. Die ersten Wohngebäude, die aus 110 Luxuswohnungen bestehen, werden Anfang 2020 eröffnet.



Das Meisterstück von One Bangkok ist der 430 Meter hohe Signature Tower, der Büroflächen und ein Luxushotel ersten Ranges beherbergt. Er soll eines der zehn höchsten Gebäude des ASEAN-Raumes werden und bietet den Besuchern einen Panoramablick auf die Skyline von Bangkok.



One Bangkok integriert Kunst und Kultur im gesamten Bezirk und möchte eine Pflichtattraktion für jeden Kulturbesucher sein, indem es das ganze Jahr über öffentliche Kunst, Lernräume, sowie darstellende Kunst und Konzerte anbietet.



Der gesamte Bezirk wird durch ein intelligentes zentralisiertes Infrastruktursystem versorgt, das erste seiner Art in Thailand für ein privates Bauentwicklungsprojekt. Über 250.000 intelligente Sensoren werden ein effizientes Gebäudemanagement und eine vorbeugende Instandhaltung unterstützen.



Weitere Informationen über One Bangkok finden Sie unter http://onebangkok.com/ und hier (https://drive.google.com/open?id=1ttIHPkHn49Uy9QPo3m7cTQ22RI6Hq8Jk).



