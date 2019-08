An der Wall Street deutet sich am Donnerstag nach den Verlusten zur Wochenmitte eine Erholung an. Der Future auf den Dow Jones signalisiert ein kleines Plus zum Handelsbeginn von 22 Punkten. Ob die Gewinne im Handelsverlauf Bestand haben bleibt abzuwarten, nachdem die US-Notenbank die Anleger am Vortag enttäuschte. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

