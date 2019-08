Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Fiat Chrysler nach Quartalszahlen von 12,50 auf 12,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das stabile operative Ergebnis des Autobauers habe die Erwartungen knapp übertroffen, schrieb Analyst François Maury in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die gute Entwicklung im Nafta-Raum sei derweil von der Schwäche in Europa sowie der Tochter Maserati zunichte gemacht worden./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 08:08 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2019 / 08:22 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0131 2019-08-01/15:42

ISIN: NL0010877643