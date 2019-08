Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Amadeus IT nach Zahlen von 80,00 auf 78,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal habe keine Überraschungen gebracht, schrieb Analyst Yan Derocles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz Problemen in Indien habe das Softwareunternehmen seinen Jahresausblick bestätigt. Mit Blick auf das obere Ende der Zielspanne für den freien Barmittelzufluss sei er nun aber etwas weniger optimistisch als zuvor./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 08:58 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2019 / 09:19 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0132 2019-08-01/15:44

ISIN: ES0109067019