Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 01.08.2019 / 15:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Schawei GmbH 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Petra Nachname(n): Schadeberg-Herrmann Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Krones AG b) LEI 529900NY2GSZWWUBW049 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0006335003 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 52,00 EUR 1768,00 EUR 51,95 EUR 1766,30 EUR 52,10 EUR 2292,40 EUR 52,10 EUR 2136,10 EUR 52,05 EUR 3643,50 EUR 52,00 EUR 1768,00 EUR 52,00 EUR 1196,00 EUR 52,00 EUR 572,00 EUR 52,00 EUR 52,00 EUR 52,25 EUR 2246,75 EUR 52,15 EUR 5215,00 EUR 52,20 EUR 2714,40 EUR 52,30 EUR 1046,00 EUR 52,30 EUR 889,10 EUR 52,35 EUR 3141,00 EUR 52,35 EUR 1884,60 EUR 52,30 EUR 3922,50 EUR 52,30 EUR 1255,20 EUR 52,30 EUR 313,80 EUR 52,35 EUR 1779,90 EUR 52,35 EUR 1779,90 EUR 52,35 EUR 2774,55 EUR 52,35 EUR 785,25 EUR 52,30 EUR 1778,20 EUR 52,30 EUR 1725,90 EUR 52,30 EUR 1725,90 EUR 52,30 EUR 679,90 EUR 52,35 EUR 2408,10 EUR 52,35 EUR 1151,70 EUR 52,25 EUR 1881,00 EUR 52,20 EUR 1879,20 EUR 52,30 EUR 1830,50 EUR 52,30 EUR 1778,20 EUR 52,25 EUR 1776,50 EUR 52,25 EUR 52,25 EUR 52,25 EUR 1828,75 EUR 52,10 EUR 1510,90 EUR 52,10 EUR 312,60 EUR 52,05 EUR 988,95 EUR 52,05 EUR 468,45 EUR 52,05 EUR 312,30 EUR 52,05 EUR 3643,50 EUR 52,00 EUR 1820,00 EUR 51,95 EUR 1870,20 EUR 52,00 EUR 2288,00 EUR 52,00 EUR 520,00 EUR 52,00 EUR 884,00 EUR 52,00 EUR 520,00 EUR 52,10 EUR 3907,50 EUR 52,10 EUR 468,90 EUR 52,00 EUR 5044,00 EUR 52,15 EUR 2451,05 EUR 52,15 EUR 990,85 EUR 52,15 EUR 1095,15 EUR 52,15 EUR 1199,45 EUR 52,20 EUR 626,40 EUR 52,30 EUR 156,90 EUR 52,25 EUR 5799,75 EUR 52,30 EUR 732,20 EUR 52,25 EUR 5120,50 EUR 52,30 EUR 1202,90 EUR 52,25 EUR 1881,00 EUR 52,20 EUR 1305,00 EUR 52,20 EUR 3236,40 EUR 52,20 EUR 1044,00 EUR 52,25 EUR 3709,75 EUR 52,15 EUR 1877,40 EUR 52,10 EUR 468,90 EUR 52,25 EUR 2090,00 EUR 52,25 EUR 156,75 EUR 52,25 EUR 2246,75 EUR 52,20 EUR 3497,40 EUR 52,15 EUR 3754,80 EUR 52,20 EUR 2923,20 EUR 52,15 EUR 1877,40 EUR 52,25 EUR 3709,75 EUR 52,20 EUR 1827,00 EUR 52,25 EUR 1828,75 EUR 52,25 EUR 1881,00 EUR 52,30 EUR 52,30 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 52,1896 EUR 148740,3500 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-07-31; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: XETRA MIC: XETR