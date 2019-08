Die NordLB hat Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 19 auf 18 Euro gesenkt. Die aktuelle Nachfrageschwäche habe sich in den Resultaten des Halbleiterherstellers niedergeschlagen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Erholung lasse weiter auf sich warten./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 15:06 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2019 / 15:09 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0138 2019-08-01/16:15

ISIN: DE0006231004