Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Cornelia Eidloth blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Siemens wieder. Die heute vorgelegten Zahlen waren in etwa im Rahmen der Erwartungen. Gleichzeitig hat man aber betont, dass es "herausfordernder" werde die Jahresziele zu erreichen. Bei den Verkäufen steht Zalando auf dem fünften Platz. Auch hier wurden Zahlen präsentiert. Im zweiten Quartal hat Zalando beispielsweise weitere Marktanteile dazu gewonnen.