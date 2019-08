Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidenheim an der Brenz (pta030/01.08.2019/16:30) - Bezugnehmend auf unsere Ad-hoc-Mitteilung vom 31.07.2019 wurde der Sanierungsplan der Verwaltung mehrheitlich zwar angenommen, fand jedoch aufgrund der Stimmrechtsausübung des persönlich anwesenden Aktionärs Erhard Haas, der mehr als 10% der Stimmrechte vertrat, keine 75 %ige Mehrheit.



Aufgrund der Ablehnung des Sanierungsplans wird nun die Gesellschaft sämtliche Vermögenswerte meistbietend veräußern.



Hierzu wird die Gesellschaft in den kommenden Tagen im Bundesanzeiger eine entsprechende Bekanntmachung veröffentlichen.



Sämtliche Aktionäre und auch Dritte können entsprechend auf die Vermögenswerte der Gesellschaft Gebote abgeben.



Anschließend wird der Vorstand nach Ende der Angebotszeit, die am 21.08.2019 sein wird, entscheiden, ob er diese Angebote annimmt und sämtliche Vermögensgegenstände veräußert oder ob nur Teilveräußerungen vorgenommen werden.



Parallel dazu wird das Delisting der Aktien der Gesellschaft aus dem regulierten Markt der Hamburger Wertpapierbörse vorangetrieben.



Die Gesellschaft ist gem. dem Jahresabschluss zum 30.06.2019, der vom vorhergehenden Vorstand aufgestellt wurde, überschuldet.



Die Aktien sind somit gem. diesem Jahresabschluss nichts mehr wert.



