Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Internationale Erfolge vermeldet der Projektentwickler ABO Wind (ISIN DE0005760029/ WKN 576002). Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der ABO Wind AG:Der bislang größte Solarpark des Wiesbadener Unternehmens ist heute in Létavértes im Osten Ungarns ans Netz gegangen. Zudem hat ABO Wind in Entwicklung befindliche Wind- und Solarprojekte in Spanien veräußert. Zwei Investoren, die namentlich nicht genannt werden wollen, erwerben spanische Projekte mit insgesamt 450 Megawatt Leistung. Für die Projekte hat ABO Wind die Netzanschlussrechte bereits gesichert. Der Projektentwickler kümmert sich weiter um Planung, Gutachten, Flächensicherung sowie alle Genehmigungen. Im Anschluss übernehmen die Investoren die Projekte und errichten die Anlagen. Die spanischen Wind- und Solarparks werden voraussichtlich bis 2022 ans Netz gehen. ABO Wind hatte in den vergangenen Jahren bereits gut 200 Megawatt Windkraft bis zur Baureife entwickelt und dann veräußert. "Die jüngsten Abschlüsse belegen die Leistungsfähigkeit unseres spanischen Teams, das an weiteren Wind- und Solarprojekten im Umfang von mehr als 1.000 Megawatt arbeitet", sagt Vorstand Dr. Karsten Schlageter. ...

