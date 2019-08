IRW-PRESS: Piedmont Lithium Limited: Piedmont Lithium Limited: Signifikante Zunahme der mineralischen Beiprodukt-Ressourcen

Piedmont Lithium Limited (Piedmont oder das Unternehmen) veröffentlicht eine aktualisierte Ressourcenschätzung für die mineralischen Beiprodukte Quarz, Feldspat und Glimmer aus den spodumenhaltigen Pegmatiten im unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Core (100 % Piedmont Lithium Limited) (siehe Tabelle 1). Das Konzessionsgebiet befindet sich im erstklassigen Zinn-Spodumen-Gürtel Carolina (der ZSG) in North Carolina, USA. Dies ist eine Aktualisierung der ursprünglichen Ressourcenschätzung für die mineralischen Beiprodukte, die im September 2018 veröffentlicht wurde.

Die Ressourcenschätzung für die mineralischen Beiprodukte basierte auf normativen mineralogischen Zusammensetzungen aus 326 Bohrungen, die man zuvor auf Lithium analysiert hatte. Die Ressourcendetails für Quarz, Feldspat und Glimmer sind in Tabelle 1 aufgeführt. Die Mineralressourcenschätzungen wurden von unabhängigen Beratern, CSA Global Pty Ltd (CSA Global), erstellt und werden gemäß dem JORC-Code (Ausgabe 2012) angegeben.

Tabelle 1: Mineralressourcenschätzung für Beiprodukte - Lith

iumprojekt

Piedmont

KategoriTonnenQuarz Feldspat Glimmer

e (M

io. t)

Gehalt Tonnen Gehalt Tonnen Gehalt Tonnen

(%) (Mio. (%) (Mio. (%) (Mio.

t) t) t)

angezeig12,5 30,0 3,75 44,4 5,55 4,5 0,56

t

abgeleit12,6 28,7 3,61 44,4 5,58 4,4 0,56

et

gesamt 25,1 29,3 7,36 44,4 11,13 4,5 1,12

Im Juni 2019 meldete das Unternehmen eine aktualisierte Lithiummineralressource für das Konzessionsgebiet Core von 25,1 Millionen Tonnen (Mio. t) mit einem Gehalt von 1,09 % Li2O. Die Schätzungen der Nebenprodukte und der Lithium-Mineralressourcen basieren auf demselben geologischen Modell. Piedmont aktualisiert zurzeit die Rahmenbewertung (Scoping Study) des Projekts, die die aktualisierten Ressourcen der Beiprodukte und die im Juni 2019 Lithiumressource enthält.

Keith D. Phillips, President und Chief Executive Officer, kommentierte: Die historischen Lithiumminen im Zinn-Spodumen-Gürtel Carolina erlangten einen wesentlichen Teil ihrer Wirtschaftlichkeit durch den Verkauf von Beiprodukten wie Quarz, Feldspat und Glimmer an die großen lokalen Industriemärkte im Südosten der USA. Diese Märkte sind weiter angewachsen und werden derzeit zum Teil durch teures Importmaterial bedient. Wir gehen davon aus, dass Beiprodukte eine bedeutende - und einzigartige - Chance für Piemont darstellen, und ich möchte darauf hinweisen, dass die Beiprodukt-Gutschriften in unserer Rahmenbewertung vom 12. September 2018 unsere Kosten für die Herstellung von Lithiumhydroxid um mehr als 750 USD pro Tonne gesenkt haben. Wir erwarten eine ähnliche Auswirkung in unserer aktualisierten Studie, die voraussichtlich nächste Woche veröffentlicht wird.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Keith D. Phillips

President & CEO

Tel.: +1 973 809 0505

E-Mail: kphillips@piedmontlithium.com

Anastasios (Taso) Arima

Executive Director

Tel.: +1 347 899 1522

E-Mail: tarima@piedmontlithium.com

Bitte folgen Sie dem Link, um die gesamte Pressemitteilung in englischer Sprache aufzurufen:

https://www.asx.com.au/asxpdf/20190801/pdf/4473vblh92dfz7.pdf

Über Piedmont Lithium

Piedmont Lithium Limited (ASX: PLL, Nasdaq: PLL) besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung am Lithiumprojekt Piedmont (das Projekt) im erstklassigen Zinn-Spodumen-Gürtel Carolina (der ZSG) sowie entlang des Verlaufs der Minen Hallman Beam und Kings Mountain, die zwischen den 1950ern und 1980ern den Großteil des Lithiums für die westliche Welt lieferten. Der ZSG wird als eines der größten Lithiumgebiete der Welt beschrieben und liegt rund 25 Meilen westlich von Charlotte (North Carolina). Aufgrund seiner günstigen Geologie, der erprobten Metallurgie und des einfachen Zugangs zu Infrastruktur, Strom, F&E-Zentren für Lithium und Batteriespeicher, großen Hightech-Bevölkerungszentren sowie Lithiumverarbeitungseinrichtungen handelt es sich um einen erstklassigen Standort für die Errichtung eines ganzheitlichen Lithiumbetriebs.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Piedmonts Erwartungen und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen sind notwendigerweise mit Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, von denen viele nicht im Einflussbereich von Piedmont liegen und die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. Piedmont hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Meldung nachträglich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um damit den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum dieser Meldung Rechnung zu tragen.

Vorsorglicher Hinweis für Anleger in den Vereinigten Staaten zu den Schätzungen von gemessenen, angezeigten und abgeleiteten Ressourcen

Das in dieser Pressemeldung enthaltene Datenmaterial wurde im Einklang mit den Bestimmungen der in Australien geltenden Wertpapiergesetze erstellt, welche sich von den Bestimmungen der in den USA geltenden Wertpapiergesetze unterscheiden. Die Begriffe Mineralressourcen, gemessene Mineralressourcen, angezeigte Mineralressourcen und abgeleitete Mineralressourcen sind australische Begriffe, die gemäß dem Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (Ausgabe 2012, des JORC-Code) definiert wurden. Da es sich dabei jedoch um keine begrifflichen Definitionen gemäß dem Industry Guide 7 (SEC Industry Guide 7) des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) handelt, dürfen diese normalerweise nicht in Berichten und Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission (SEC) verwendet werden. Es kann daher sein, dass die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen, in denen Piedmonts Rohstofflagerstätten beschrieben werden, nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar sind, wie sie von US-Unternehmen im Einklang mit den Richtlinien der Berichterstattung und Veröffentlichung laut den US-Wertpapiergesetzen und den entsprechenden Normen und Vorschriften veröffentlicht werden. Anleger in den USA werden dringend ersucht, die von Piedmont in Formular 20-F veröffentlichten Daten zu konsultieren. Die entsprechenden Unterlagen können von Piedmont bzw. über das EDGAR-System auf der SEC-Webseite http://www.sec.gov/ angefordert werden.

Stellungnahme der Sachverständigen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Exploration beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Lamont Leatherman, einem Sachverständigen (Competent Person), welcher registriertes Mitglied der Society for Mining, Metallurgy and Exploration, einer Recognized Professional Organization (RPO) ist, erstellt oder geprüft, und spiegeln diese wider. Herr Leatherman ist Inhaber von Aktienoptionen des Unternehmens und ein wichtiger Berater des Unternehmens. Herr Leatherman verfügt über ausreichende Erfahrung, die für diese Art von Mineralisierung und Lagerstätte sowie für seine Tätigkeiten erforderlich ist, um als Sachverständiger gemäß der Ausgabe von 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results and Ore Reserves definiert werden zu können. Herr Leatherman erlaubt das Hinzufügen von Material zu diesem Bericht, das auf seinen Informationen basiert und in Form und Kontext erscheint.

Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Mineralressourcen bezieht, basieren auf Informationen, die von Herrn Leon McGarry, einem Sachverständigen (Competent Person), welcher Professional Geoscientist (P.Geo.) sowie ein registriertes Mitglied der Association of Professional Geoscientists of Ontario (APGO no. 2348), einer Recognized Professional Organization (RPO) ist, erstellt oder geprüft, und spiegeln diese wider. Herr McGarry ist Senior Resource Geologist und Vollzeitangestellter bei CSA Global Geoscience Canada Ltd. Herr McGarry verfügt über ausreichende Erfahrung, die für diese Art von Mineralisierung und Lagerstätte sowie für seine Tätigkeiten erforderlich ist, um als Sachverständiger gemäß der Ausgabe von 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results and Ore Reserves definiert werden zu können. Herr McGarry stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen Form und im jeweiligen Kontext zu.

Bitte folgen Sie dem Link, um die gesamte Pressemitteilung in englischer Sprache aufzurufen:

https://www.asx.com.au/asxpdf/20190801/pdf/4473vblh92dfz7.pdf

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48480

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48480&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU00000 0PLL5

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN AU000000PLL5

AXC0299 2019-08-01/18:09