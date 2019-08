Chicago (www.aktiencheck.de) - Stratasys-Aktienanalyse von Analyst Brian Drab von William Blair & Co: Aktienanalyst Brian Drab vom Investmenthaus William Blair & Co erwartet laut einer Aktienanalyse von den Aktien von Stratasys Ltd. (ISIN: IL0011267213, WKN: A1J5UR, Ticker-Symbol: SCY, NASDAQ-Symbol: SSYS) weiterhin eine unterdurchschnittliche Kursentwicklung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...