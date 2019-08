Die Wiener Börse hat am Donnerstag tiefer geschlossen. Der ATX fiel 23,74 Punkte oder 0,80 Prozent auf 2.961,20 Einheiten. In Wien wurde der jüngste Abwärtsschub damit fortgesetzt. Der ATX musste bereits seinen 4. Verlusttag in fünf Sitzungen verbuchen. Auf Unternehmensebene rückten am heimischen Markt vorgelegte Geschäftsergebnisse den Verbund, AMAG und Valneva ins Blickfeld der Akteure und alle drei Aktien reagierten positiv.

Die Verbund-Aktie verbuchte nach Zahlenpräsentation ein Plus von 2,5 Prozent und markierte damit den Spitzenplatz auf der Kursliste. Dank deutlich höherer Absatzpreise und einer spürbar gesteigerten Stromerzeugung aus Wasser- und Windkraft hat der Energie-Konzern sein Halbjahresergebnis um fast die Hälfte auf 338 Millionen Euro gesteigert.

AMAG-Titel gewannen knapp dahinter 2,4 Prozent. Der Aluminiumhersteller steigerte heuer im ersten Halbjahr den Umsatz leicht um 2,8 Prozent auf 554,6 Millionen Euro. Der Gewinn nach Steuern fiel aber deutlich um 42,7 Prozent auf 18,9 Millionen Euro.

Valneva-Aktien steigerten sich bei dünnen Handelsumsätzen um 0,3 Prozent. Das österreichisch-französische Impfstoffunternehmen Valneva (vormals Intercell) verzeichnete im 1. Halbjahr 2019 einen Nettoverlust von 2,4 Millionen Euro. Der Umsatz gab von 59,0 auf 54,5 Millionen Euro nach.

Zum Wochenschluss geht die laufende Berichtssaison mit Zahlen von Andritz und AT&S weiter. Von der APA befragte Analysten erwarten für die Erstquartalszahlen 2019/20 des Halbleiterkonzerns AT&S ein deutlich schlechteres Ergebnis. Lediglich der Umsatz wird im Vergleich zum Vorjahresquartal etwas höher erwartet. Die AT&S-Aktie zeigte sich im Vorfeld mit minus 2,1 Prozent.

Andritz schlossen mit einem Kursverlust von 1,6 Prozent. Für den Anlagenbauer prognostizieren Experten im 2. Quartal 2019 einen klaren Gewinnrückgang verbunden mit einem leichten Umsatzplus./ste/APA/jsl

ISIN AT0000999982 AT0000730007

