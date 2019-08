Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihr Anlagevotum "Hold" für die Titel der AMAG bestätigt. Das Kursziel bleibt ebenso unverändert bei 35 Euro.

"Wir gehen davon aus, dass sich das Ergebnis durch eine Lockerung der Margen, steigende Auslieferungen und das Ende der US-Zölle für Aluminium aus Kanada bald stabilisieren wird", kommentiert der Baader-Analyst Christian Obst in seiner Studie.

Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet die Geschäftsführung, dass das EBITDA zwischen 125 und 150 Mio. Euro liegen wird, verglichen mit 141,0 Mio. Euro im Jahr 2018. Die Schätzungen der Baader-Experten für 2019 liegen bei 125 Mio. Euro.

Das EBITDA lag sich im ersten Halbjahr 2019 bei 2 Mio. Euro (H1 2018: 86,2 Mio. Euro). Dieser Rückgang spiegle insbesondere das niedrigere Preisniveau wider, so Obst. Die signifikanten Absatzsteigerungen im Geschäftsbereich Walzen, die aus dem Ausbau der Geschäftsstelle in Ranshofen resultieren, hätten sich positiv auf das Ergebnis ausgewirkt, so der Analyst.

Beim Gewinn je Aktie erwartet die Baader Bank für AMAG 0,81 Euro im laufenden Jahr, 1,09 Euro im Jahr 2020 und 1,68 Euro im Jahr 2021.

An der Wiener Börse schlossen die AMAG-Aktien am Donnerstag mit plus 2,41 Prozent bei 29,80 Euro.

