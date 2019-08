Tallahassee, Florida, Aug. 01, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Planet Hollywood Hotels & Resorts (https://www.planethollywoodhotels.com) bietet seinen Gästen eine neue Art, wie ein Star Urlaub zu machen - Vacation like a Star. Adult Scene im Planet Hollywood Beach Resort Cancun (https://www.planethollywoodhotels.com/property/cancun) bietet Urlaubern, jetzt mit einem Sonderangebot, die Möglichkeit, das charakteristische, von Stars inspirierte Erlebnis von Planet Hollywood in einer exklusiven Resortumgebung zu genießen, die für Gäste über 18 Jahre entworfen wurde.



Reisende, die ihrem Urlaub einen Star-Touch mit einem Aufenthalt bei Adult Scene verleihen möchten, können alle Vorteile eines Urlaubs nur mit Erwachsenen am Strand genießen und immer noch von allen Annehmlichkeiten des weiteren Resorts profitieren.

Diese gehobene Oase wird über 380 Suiten mit erstklassigen Annehmlichkeiten verfügen, einschließlich handgefertigten Phabulous Beds, flauschigen Bademänteln und Pantoffeln, zusammen mit modernster Technologie wie Your Soundtrack, um die Themenmusik für ihren Aufenthalt auszuwählen, und Plugged In für den Internetzugang der Gäste. Adult Scene profitiert auch von einem eigenen privaten Strand und Poolbereich mit einer Pool-Bar und Bedienung zusammen mit zwei Spezialitätenrestaurants, die exklusiv für Gäste von Adult Scene reserviert sind: Braza Grill & Churrascaria Steakhouse und Catch Seafood and Grill.

"Wir freuen uns, unser Resort-Angebot mit Adult Scene zu erweitern, einer Neuheit für Planet Hollywood Beach Resorts", sagte Jordi Pelfort, President, Planet Hollywood Hotels & Resorts. "Mit diesem brandneuen Konzept möchten wir Urlauber bedienen, die ein mehr auf Erwachsene ausgerichtetes Star-Erlebnis in unserem neuesten Ressort suchen."

Zusammen mit den Annehmlichkeiten innerhalb von Adult Scene können Urlauber auch von den zusätzlichen zwölf Restaurants (zehn davon à la carte) profitieren, die sich auf eine Vielfalt von Küchen weltweit spezialisieren, wie Guy Fieri und Sutra Indian Restaurant & Hookah Lounge innerhalb des weiteren Resort.

Gäste können auch ein Upgrade auf die STAR Class vornehmen und vom Service eines persönlichen Assistenten profitieren, der bei der Zubereitung des Abendessens und bei Spa-Reservierungen hilft und die Mini-Bar nach ihren Wünschen mit Drinks und Snacks ausstattet. Sie können außerdem exklusive Resort-Bereiche nutzen und erhalten dazu unter anderem kostenlosen Zugang zu Hydrotherapie im von Hollywood inspirierten PH-Spa.

Um die Einführung von Adult Scene zu feiern, bietet Planet Hollywood eine Einsparung von bis zu 75 % auf alle neuen Buchungen an. Weitere Informationen oder Buchungen sind über die Planet Hollywood (https://www.planethollywoodhotels.com/property/adult-scene-cancun)-Website oder über Reisebüros erhältlich.

Über Planet Hollywood Hotels and Resorts

Planet Hollywood Hotels & Resorts bieten luxuriöse Urlaubsumgebungen, in denen die Gäste Hollywood-Memorabilien nahe kommen, unterhaltungsorientierte Annehmlichkeiten genießen und Urlaub wie ein Star machen können - Vacation Like A Star. Zu ihren Standorten zählen einige der beliebtesten Urlaubsorte der Welt, wie das paradiesische Pura Vida auf Costa Rica, und bald auch die wunderschönen Strände von Cancun und Sint Maarten. Diejenigen, die voll und ganz wie ein Superstar behandelt werden möchten, können mit dem Star Class-Upgrade ihren persönlichen Agenten buchen, um ihre Erfahrung zu maximieren, was den Zugang zum exklusiven Green Room und Beach Club, einen Reiter zur individuellen Gestaltung der Mini-Bar in Ihrem Zimmer und weitere Annehmlichkeiten einschließt. Planet Hollywood's Adult Scene ist eine luxuriöse Oase für Erwachsene ab 18 Jahren, wo Besucher ungestört Cocktails beim Anblick von Sonnenuntergängen genießen können - ein Blockbuster-Urlaubserlebnis. Für diejenigen, die sich von den Wundern der Technologie blenden lassen wollen, sind die Planet Hollywood Resorts einen Schritt voraus und bieten den Gästen mit dem praktischen Plugged In-Programm überlegenen Luxus und Innovation in einer schlüssellosen und bargeldlosen Umgebung für Gäste, mit unbegrenztem WLAN, kostenlosen Anrufen nach Nordamerika und in den größten Teil Europas und einem PHTV-Kanal, um informiert zu bleiben.