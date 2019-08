Mannheimer Morgen zur Lage von Fuchs Petrolub Überschrift: Selbstbewusst nach vorn Was derzeit passiert, ist einfach zu viel für die Weltwirtschaft: der Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China, die Gefahr eines ungeordneten Brexits, ein möglicher Militäreinsatz am Golf . . . das alles schürt Unsicherheit. Für Unternehmen ist es unmöglich, seriöse Prognosen abzugeben. Aber sie können Selbstbewusstsein vermitteln. So wie Stefan Fuchs auf der Halbjahres-Pressekonferenz. Für ihn kommt es nicht in Frage, dass sich Fuchs Petrolub von "dem bisschen Gegenwind" aus der Spur tragen lässt, zumal das traditionsreiche Unternehmen meilenweit von einer Krise entfernt ist. Natürlich, der weitere Jobaufbau fällt jetzt erst einmal aus. Aber das ist weniger schlimm, weil Fuchs seit Jahren kontinuierlich Arbeitsplätze schafft - und die Stammbelegschaft sicher ist. Die Bilanz ist grundsolide, weltweit wird mit guten Produkten gutes Geld verdient. Das Unternehmen hält an geplanten Millionen-Investitionen fest. Ein wichtiges Signal, zumal die Modernisierung und Erweiterung der Werke auf künftige Geschäfte abzielen. Fuchs Petrolub hat noch einiges vor. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Florian Kranefuß - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2019 13:25 ET (17:25 GMT)