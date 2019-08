IRW-PRESS: Zeo Trade & Development Ltd: Zeo Trade & Development Ltd.: EU-Richtlinie wegen Nitratwerte: ZEO Grow - natürlicher Zusatz für Dünger und Gülle- mit aktivem Grundwasserschutz

1. August 2019

Zeo Trade & Development Ltd. (WKN A1W4SF)

Berlin, London, den 1. August 2019

Zeo Trade Development Ltd. bietet ab sofort Zeo Grow auf dem deutschen Markt an. Bei Zeo Grow handelt es sich um einen natürlichen, auf Zeolith basierten Dünger- und Güllezusatz mit aktivem Grundwasserschutz.

In den letzten Tagen und Wochen wurde insbesondere die Problematik der Überdüngung und die daraus folgende starke Nitratbelastung des Grundwassers in der Presse aufgegriffen. Die EU hat Deutschland eine mögliche Strafzahlung wegen der Nichteinhaltung von EU Umweltbestimmungen von bis zu 350 Mio. Euro pro Jahr angedroht, falls keine Maßnahmen ergriffen werden die Grundwasserbelastung durch überhöhte Nitratwerte zu reduzieren. Die EU setzt vermehrt Umweltbestimmungen durch und hat u.a angekündigt möglicherweise künstliches Einstreu für Kunstrasen wegen der Verbreitung von Mikroplastik zu verbieten.

Für zahlreiche Anwendungen, die im Zuge strengerer EU Richtlinien umweltfreundlicher gemacht werden sollen bietet der Einsatz von Zeolith eine mögliche Lösung.

Die Überdüngung ist im wesentlichen das Resultat der Massentierhaltung und der im Überschuss vorhandenen Gülle und tritt insbesondere in den Bundesländern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen auf.

Zeo Grow bietet genau für dieses Problem eine Lösungsmöglichkeit.

ZEO Grow erhöht die Bodenqualität, schützt das Grundwasser und schont die Umwelt. Insbesondere wird Stickstoff (Gülle) durch den Ionen/Kationen-Austausch gebunden. Auch die Ausbildung von Ammoniak wird deutlich reduziert. Zeolith befindet sich bereits bei einigen Gülle produzierenden Betrieben erfolgreich im Einsatz. Dadurch wird das Stallklima verbessert, aus der Gülle wird eine für die Landwirtschaft einfach zu verwendender Dünger, der eine deutlich geringere Belastung des Grundwassers mit Nitrit verursacht. Nährstoffe und Stickstoff werden besser gespeichert und sorgen dadurch für eine bessere Ernte.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48483/IRWPressze o.1.08.2019.001.png

Zeo Trade hat sich erhebliche Produktionskapazitäten von 200.000 Tonnen pro Jahr gesichert. Mit dieser Kapazität wäre es möglich, einen großen Teil des gesamten Gülleproblems für alle Beteiligten umweltverträglich zu lösen.

Actuelles Factsheet/ProduktinformationZEO Grow downloaden: https://22445.seu.cleverreach.com/cp/34774721/6f2268bd2f1-pqf7vh

Über Zeo Trade & Development Ltd:

Spezialist in der Herstellung, Vermarktung und Lieferung von Zeolithen und zeolithbasierten Produkten.

Zeo Trade & Development Ltd. ist ein in Großbritannien und in Deutschland ansässiger Anbieter von industriellen Lösungen für Industrie-Mineralien, Versand/Logistik sowie Marketing-und Vertriebspartnerschaften.

Die Gesellschaft hat weltweite Verbindungen zur Zeolith-Industrie und ist national wie auch international aktiv. Die Gesellschaft wird die Einführung neuer auf Zeolithen basierender Produkte in den deutschen Markt begleiten. Die Gesellschaft ist hierbei für das gesamte Marketing und den Aufbau des Vertriebes zuständig.

Disclaimer:

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Zeo Trade & Development Ltd. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Zeo Trade& Development Ltd. beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung. Zudem kann keine Gewähr für die zukünftige Geschäftsentwicklung übernommen werden. Möglichweise treten Entwicklungen ein, die dazu führen, dass verschiedene Projekte nicht wie geplant realisierbar sind oder Investitionen sich im Nachhinein als nicht sinnvoll erweisen. Zeo Trade & Development Ltd. übernimmt keine Haftung.

