In correction to the previous newsboard message, only the following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.08.2019

Entgegen unser vorhergehenden newsboard message, haben nur die folgenden Instrumente in XETRA ihren letzten Handelstag am 01.08.2019



ISIN



CA9285834003

DE000NLB1HF9

ES0105128005

US1637311028

US21240D1072

US8941741014

XS1319701451