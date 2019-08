ZDNet und Nucleus Research ernennen Veeva zudem zum Innovationsführer für kontinuierliche Innovationen bezüglich Veeva CRM

Veeva Systems (NYSE: VEEV) wurde kürzlich in der Forbes Global 2000 als eines der weltweit führenden börsennotierten Unternehmen anerkannt und im Weltweiten Marktanteilsbericht für Life-Sciences-Software (Worldwide Life Sciences Software Market Share Report) von IDC zum zweiten Mal in Folge als führender Anbieter von Life-Sciences-Software gelistet. Diese Auszeichnungen folgen auf weitere aktuelle Auszeichnungen von ZDNet und Nucleus Research, die Veeva zum Gewinner der ZDNet CRM Watchlist 2019 erklärten, womit Veeva der einzige Industrie-Cloud-Anbieter für Life Sciences auf der Liste ist und aufgrund seiner Vision und technologischen Innovation als einer der führenden Anbieter in der Nucleus CRM Technology Value Matrix 2019 geführt wird.

Forbes und IDC nennen Veeva einen weltweit führenden Anbieter

Das kontinuierliche Wachstum von Veeva brachte dem Unternehmen die Anerkennung von Forbes und IDC als eines der weltweit führenden Unternehmen. Forbes hat Veeva auf seiner Global-2000-Liste als eines der weltweit größten börsennotierten Unternehmen eingestuft. Die Liste gilt als eines der weltweit vertrauenswürdigsten Unternehmensrankings, basierend auf Umsatz, Gewinn, Anlagevermögen und Marktwert von Unternehmen.

Veeva behauptete ebenfalls seine Spitzenposition bei der IDC als führender Softwareanbieter für Life Sciences. Veevas Marktführerschaft im Bereich CRM machte das Unternehmen weiterhin zum Top-Anbieter für Vertrieb und Marketing im Bereich Life Sciences. "Veeva baut seine dominante Position im Bereich Life-Sciences-CRM mit integrierten Angeboten in den Bereichen Multichannel-Marketing, Digital Content Management, HCP-Datendienste, Präsentations- und Eventmanagement sowie Analytik und KI weiter aus, um "Next-Best Actions" für Vertriebsmitarbeiter und andere zu generieren", so IDC.

ZDNet und Nucleus Research würdigen Veeva für CRM-Innovation

Als Gewinner der "ZDNet 2019 CRM Watchlist" wurde Veeva aufgrund seiner klaren CRM-Vision und -Strategie ausgewählt. Die Gewinner wurden aufgrund ihres Einflusses und ihrer Auswirkungen auf Märkte, Menschen und die Gesellschaft in den letzten Jahren ausgewählt. Veeva ist eines von nur zwei Unternehmen auf der Liste der Anbieter industriespezifischer Software.

Veeva wurde erneut im Nucleus Research-Bericht 2019 als führendes CRM-Unternehmen aufgeführt, das Produktivität steigert, den Aufwand für das Datenmanagement reduziert und einen umfangreichen und vollständigen Datensatz zusammenführt, der die Anwendung von künstlicher Intelligenz (KI) ermöglicht. Nucleus Research nannte Veeva Nitro, ein kommerzielles Data Warehouse der nächsten Generation, und Veeva Andi, eine KI-Anwendung, als Beispiele für die kontinuierliche Innovation des Unternehmens.

veeva.com/eu/CRM

