NEW YORK (IT-Times) - Der US-Telekommunikationsnetzbetreiber Verizon Communications Inc. hat heute seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2019 veröffentlicht und einen leichten Umsatzrückgang verzeichnet. Verizon Communications - QuartalszahlenDer Umsatz von Verizon Communications Inc. fiel im zweiten...

Den vollständigen Artikel lesen ...